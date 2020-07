Dia do Homem

Foi-se o tempo em que vaidade estava apenas no vocabulário feminino. Cuidar do cabelo, da pele, da barba, das sobrancelhas e das unhas, está cada vez mais presente no dia a dia dos homens. Investimentos da indústria cosmética e de beleza, com o desenvolvimento de produtos específicos ao público masculino, assim como mudanças na sociedade, contribuem para que mais homens se sintam à vontade para cuidar de si. Além disso, o esporte tem sido um agente importante na quebra de tabus. A depilação, por exemplo, é algo muito comum nos atletas, o que incentiva cada vez mais os homens a aderirem à prática.

O empresário Sérgio José Laste, que atua no segmento de cosmética e beleza há mais de 20 anos, confirma que a vaidade dos homens vem crescendo. Em sua loja, em Arroio do Meio, percebe que o público masculino tem se tornado cada vez mais presente, embora ainda se tenha uma parcela que prefere delegar as compras para as companheiras. “Apesar de já termos avançado bastante, nossa sociedade ainda é cheia de tabus. Alguns não se sentem muito confortáveis em adquirir produtos ligados à vaidade. Por outro lado, há os que gostam de vir na loja, são atentos e buscam pelas novidades”, observa.

Se no passado a gama de produtos se limitava aos cuidados com os cabelos, hoje a indústria não para de criar novas opções. Há xampus, condicionadores, cremes e óleos para a barba, cremes pós-barba, ceras depilatórias, fixadores, tonalizantes, escurecedor e até maquiagem para os fios de cabelo, que disfarçam as raízes brancas, entre outros.

O que ainda praticamente não existe no mercado, são cremes corporais específicos para a pele masculina, cuja absorção é um pouco diferente. No entanto, Sérgio frisa que os hidratantes hoje existentes podem ser usados tanto por homens como mulheres, sem distinção. Além de uma fórmula específica, que facilite a absorção, um cheiro próprio, mais identificado com os homens, poderia ser um diferencial de uma linha masculina.

Para Sérgio há muitas novidades e opções. “O homem é um ser em evolução nesta área. Muitos ainda não descobriram que podem se cuidar, sem maldade ou preconceito”, frisa, salientando que os cuidados consigo mesmo garantem não só a boa aparência, como também contribuem com a autoestima.

Por Alan Dick