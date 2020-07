Solidariedade

O sábado dia 11 foi marcado por ações que mostram como é importante manter a esperança e que a comunidade é solidária. Organizada pelo Rotary Club de Arroio do Meio, a primeira feijoada solidária teve 520 cartões vendidos. A entrega dos pratos ocorreu em sistema drive thru no salão Rui Barbosa.

À noite, ocorreu a tão esperada live com Barbarella, onde todos que adquiriram cartões, puderam concorrer a brindes especiais. Também durante a live foi arrecadado o valor de R$ 13.265,94. Foram mais de 80mil visualizações.

Entre as atrações da live, houve o leilão de três camisas oficiais, do Grêmio, Inter e do Ceará. Elas foram arrematadas por Rodrigo Wathier (Inter, R$1mil), Ricardo Biasibetti (Grêmio, R$1,1 mil) e Daniel Jonas Storck (Ceará, R$500).

Na noite de domingo, dia 12, o Rotary preparou e entregou feijoada para 82 pessoas na comunidade São Paulo no salão da João Beda Körbes e no Navegantes, para pessoas atingidas pela enchente. O clube também arrecadou doações de roupas calçados e alimentos para as pessoas necessitadas.

“Recebemos respostas muito boas das pessoas que olharam a live e conseguimos levar um pouco de alegria em meio a esses acontecimentos. Já destinamos 70 kits de limpeza, 60 kits de higiene pessoal e, ainda com o valor do evento, iremos fazer outras ações para ajudar os atingidos pela enchente, além de contribuirmos com a construção da UTI. Agradecemos imensamente a participação de todos, assim podemos fazer a diferença na comunidade”, declara o presidente do clube, Ismael Ritt.

Por Alan Dick