Agrovale

O aproveitamento da energia solar segue avançando em ritmo acelerado no Rio Grande do Sul. Até a primeira quinzena de dezembro de 2019, foram instaladas 12,1 mil unidades de geração fotovoltaica, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O volume representa expansão de 142% em relação a 2018. A energia limpa chegou ao setor primário, onde as propriedades usam o sol para maximizar os lucros e tocar atividades a exemplo da suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite.

Na propriedade de Edelfo Lagemann em Passo do Corvo não é diferente. Há vinte meses ele instalou 40 placas fotovoltaicas, instaladas pela Energia Própria, empresa de Arroio do Meio, que geram em média 1.580 KW ao mês, o suficiente para atender o consumo da propriedade. “No inverno é consumido o que é produzido, juntamente com a sobra de energia do verão, quando o sol tem maior intensidade. Hoje temos 3.000 kW sobrando o que será gasto quando houver necessidade”, fala.

Edelfo paga R$ 61 à concessionaria de energia elétrica. “A conta de luz não sairia por menos de R$ 1 mil, caso não tivesse o sistema fotovoltaico instalado na propriedade que aloja mil suínos em dois galpões e um resfriador para armazenar os mil litros de leite produzidos diariamente. “Temos 35 vacas em lactação e para isso o resfriador trabalha seis horas por dia. Os galpões dos suínos são automatizados o que também consome muita energia. Esse sistema de energia fotovoltaica é um bom negócio” revela.

Alternativa garante energia

Na propriedade, Edelfo possui ainda um gerador, que na falta de eletricidade, garante energia a todas as instalações. Um cabo liga o gerador ao cardã do trator que, em funcionamento, garante a potência necessária para toda a propriedade. “Na última semana, um caminhão arrebentou os fios de energia e acabamos ficando sem luz. Acoplamos o trator às 6h e por volta das 10h o leite estava a 3 graus. Gastamos o diesel que é mais caro que a energia elétrica, mas não perdemos a produção do dia”, conta.

Consumidores rurais em 3º lugar

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) em números de sistemas fotovoltaicos instalados no Brasil, os consumidores residenciais estão no topo da lista, representando 72,60% do total. Em seguida, aparecem as empresas dos setores de comércio e serviços (17,99%), consumidores rurais (6,25%), indústrias (2,68%), poder público (0,43%) e outros tipos, como serviços públicos (0,04%) e iluminação pública (0,01%).

Por Alan Dick