Escola São Caetano - 110 anos

Desde o ano 2006, a Escola São Caetano adota a prática de fazer uma programação alusiva ao seu aniversário. Poder comemorar junto aos alunos o aniversário da escola é motivo de alegria e ao mesmo tempo cria no aluno um amor pela mesma. Ao longo dos anos, foram diversas atividades como: exposições de objetos antigos, fotos, palestras com ex-professores e ex-alunos, confecção de bandeira, concurso fotográfico, confecção de camiseta, cápsula do tempo, criação de logomarca, gincanas, lançamento do livro dos 100 anos, almoço festivo, presença da Banda Barbarella, Rádio Emoção, selo comemorativo, degustação de gostosos bolos, entre outras práticas.

Para este ano, muitas atividades estavam programadas, mas como todos sabem, algumas tiveram de ser canceladas, em função desta pandemia que vivemos no momento. Esperamos poder realizá-las assim que tudo se normalizar.

Comemorar os 110 anos da Escola, com certeza, é motivo de alegria e orgulho. Sabemos que estamos vivendo um momento atípico e jamais imaginamos que essa grande festa dos 110 anos não aconteceria com a presença de nossos alunos e comunidade escolar. Mas temos a certeza de que muitos aniversários ainda teremos para festejar juntos.

Tenho imenso orgulho em dizer que estou há 23 anos na Escola São Caetano e, desses, 16 anos na Direção. Muitas conquistas, aprendizagens e, claro, muito trabalho. Fazer parte dessa história e dessa grande Família que nos tornamos é gratificante. Em nome da Direção, queremos agradecer a todos os alunos, professores, funcionários, famílias, amigos e colaboradores, enfim, a toda comunidade escolar pelo apoio, pela confiança e pelo carinho. Uma escola se faz com muita união, colaboração, seriedade, trabalho e dedicação de todos que nela trabalham e acreditam na educação como forma de melhorar o mundo.

O comprometimento com a educação é marca registrada dos profissionais da educação de nosso município. A ESCOLA SÃO CAETANO orgulha-se de todos os alunos que já passaram pelo educandário e, hoje, estão nas mais variadas profissões, engrandecendo o local em que vivem, contribuindo com seu conhecimento adquirido e suas vivências.

Queremos, sim, registrar os 110 anos da Escola, através deste encarte especial, vídeos e mensagens de alunos, ex-alunos, professores, funcionários, bem como uma camiseta dos 110 anos que foi confeccionada ainda em fevereiro. Uma escola com tanta história, com tantos alunos que já se formaram e com tantos outros que irão se formar é merecedora de aplausos e reconhecimento, pois não é todo dia que uma escola completa 110 anos. Queremos continuar contribuindo na formação de cidadãos conscientes, autênticos, críticos, cumpridores de seus deveres, conscientes de seus direitos, capazes de conviver em harmonia com a sociedade e o meio-ambiente, construindo sua própria identidade.

Comemorar de forma virtual os 110 anos é algo totalmente diferente. Para finalizar, podemos afirmar que este momento vivido por todos nós, de insegurança e incertezas, vai passar, nada é eterno, nenhuma pandemia durou para sempre. Que tenhamos esperança e fé em dias melhores e teremos a tarefa de aprender a conviver com esse novo jeito que está sendo construído a cada dia.

Sejamos transmissores de esperança e fé para nossas crianças e estudantes.

Teremos muitas mudanças e aprendizagens, mas a essência da educação, o estudo, a escola sempre hão de existir. Certamente, a escola terá que se reinventar para esse novo jeito.

Agora é necessária cautela e muita paciência. Queremos todas as vidas preservadas no retorno às atividades e vamos precisar da colaboração de todos envolvidos neste novo cenário.

Apesar de tudo que estamos vivendo, queremos agradecer à comunidade escolar e parabenizar a todos que fizeram ou fazem parte da história da Escola São Caetano.

O ano de comemoração dos 110 anos ficará marcado pela criação das aulas remotas e pelos meses de distanciamento entre professor e aluno, mas, com certeza, será lembrado também pela importância do espaço escolar que jamais poderá ser substituído, da importância do professor presencial, pelas vivências que a escola proporciona, pela amizade que sempre existe dentro dela…

Uma escola de 110 anos de história tem muito a comemorar e agradecer. Foram muitas gerações que por aqui passaram e muitas gerações ainda irão passar, dando continuidade a sua história.

Logo estaremos acolhendo a todos com muito carinho no ambiente escolar e vamos juntos comemorar mais um aniversário da Escola.

Um grande abraço a todos.

Vai passar!

Professora Andréa Susana Lange Barth

Por Alan Dick