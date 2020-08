Geral

A Prefeitura de Pouso Novo investe em obras que visam melhorias no sistema de abastecimento de água no perímetro urbano e em comunidades do interior. Na parte inicial do projeto, foi executada obra na Vila Tropeiro com abertura de valas e colocação de canos. O sistema de abastecimento de água do Centro também tem previsto receber investimentos com o projeto.

Para amenizar os problemas na sede e nas comunidades de Barra Seca e Picada Castro serão investidos R$ 1,280 milhões, com recursos vindos da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) e investimentos próprios. Metade do valor já foi empenhado para a canalização, colocação de rede, abertura de poço e colocação de bomba. A capacidade de armazenagem será ampliada dos atuais 80 mil para 310 mil litros.

Duas comunidades do interior também estão sendo beneficiadas com novas redes de água. Em Picada Taquari, serão investidos R$ 42 mil para atender sete famílias. Na localidade de Alto Pouso Novo, o investimento será na ordem de R$ 57 mil para atender quatro famílias. Além da rede de água, será aberto um novo poço artesiano com instalação de rede de energia trifásica e bomba.

Por Alan Dick