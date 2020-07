Agrovale

Apenas um dos cinco empreendimentos agrícolas projetados para 2020 será construído em Marques de Souza. É o chiqueiro de Vanderlei Markmann, que alojará 500 suínos de terminação por lote, em Vasco Bandeira.

As demais obras, de acordo com o coordenador da Agricultura, Roberto Kremer, acabaram sendo suspensas devido à pandemia de covid-19, que acabou afetando trâmites da liberação de crédito, entre outros.

Apesar do cenário negativo com as integradoras, a secretaria da Agricultura conseguiu prestar muitos serviços no interior, especialmente do deslocamento e retirada de rochas de lavouras, que vão ampliar a área de cultivo mecanizado no município. Kremer revela que isso foi possível, porque com o término da terraplanagem no condomínio avícola da Dália, também em Vasco Bandeira, sobraram mais máquinas para atender os agricultores. O setor também teve o suporte da equipe da secretaria de Obras.

O condomínio avícola deve receber o primeiro lote de frangos em novembro.

Por Alan Dick