O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A noite do último sábado foi aquecida com muito bom-humor e animação com a live promovida pelo DJ Lima e convidados. Teve a participação do Hari e a turma do Helmuth Kuhn dançando e garantindo muitas risadas ao pessoal que estava assistindo e também do artista Samuel Hergesell, que fez um grafitti ao vivo.

A live foi exibida nas páginas do DJ Lima no Facebook e no YouTube. “Nos surpreendemos de novo com a grande participação do pessoal. O próprio vídeo da chamada que fizemos no domingo anterior, deu aproximadamente 160 compartilhamentos e mais de oito mil visualizações só naquela chamada. Na noite da live pedimos ao pessoal que postassem vídeos que mostraríamos na TV, vieram mais de 200 vídeos, não teve como colocar todos eles no ar. Fizemos depois um vídeo com todas as participações e colocamos no Facebook depois da live”, conta Lima.

O número de visualizações da live chegou a oito mil, sendo que o de acessos simultâneos chegou a 900. “E no YouTube deu em torno de quatro mil pessoas que assistiram”, completa o DJ, que agradece a todos que participaram, patrocinaram e assistiram. Ele adianta que, em breve, deverá ocorrer uma nova live, com tema a ser definido.

Por Alan Dick