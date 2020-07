Esportes

Representantes da Escolinha Prata e da Fit Trainer estão mobilizando goleiros que treinam no Sete de Setembro de São Caetano, de Arroio do Meio e amigos, para uma campanha de solidariedade para ajudar o menino Matteo Schmitz Peccin Jardim, no tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1. A live será transmitida das dependências do clube e vai ao ar às 10h30min nos canais da Fit Trainer e do preparador físico Lucas Neves no Facebook Watch. Também será transmitida no canal do YouTube do DJ Lime e na página do Facebook do coordenador da escolinha, Emerson Neves.

Serão abordados métodos de treinamentos, especialmente de goleiros, além de um bate papo com profissionais com informações sobre rotina dos atletas e experiências de vidas. Também haverá o leilão de camisetas oficiais autografadas, de luvas do goleiro Tadeu do Goiás, e muitos outros brindes. “Poderíamos apoiar a construção da UTI, mas assim como nos mobilizamos por Lívia Teles, entendemos que ajudar esse menino é um ato que a sociedade precisa fazer”, declara o coordenador da Escolinha Prata da Casa, Emerson Neves. Também serão arrecadados donativos para os desalojados da enchente.

O ato terá a presença do preparador de goleiros do Veranópolis, Emerson Bohn, do Cruzeiro de Porto Alegre, Guilherme Dias, e dos goleiros profissionais Jonathan Walker, Fernando Feil (Lima), Delvino Pitol, Leandro Mayer (Móia), Leonardo Fuckis, Anderson Souza, Taffarel, Vinícius Parise e Matheus Polo. “As mãos que salvam muitos gols, nesse domingo vão ajudar a vida do menino Teteo”, conta. Alguns dos profissionais participarão à distância. O evento também terá o apoio da Liga Arroio-meense de Futebol Amador (Lafa) e da Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), além de empresas da região. “Estamos em busca de parceiros que queiram contribuir”, finaliza.

A recepção dos atletas e convidados para medição de temperatura, utilização de álcool em gel e máscaras, será às 10h. Para evitar o contágio e manter o distanciamento seguro, as atividades serão divididas em grupos menores. A programação também contará com apresentações artísticas.

Formas de ajudar

Banrisul

Agência: 0843

C/P: 39.084271.0-6

Matteo Schmitz Piccin Jardim

CPF: 827.070.060-68

Banco Itaú

Agência: 1687

C/P: 54032-6 – 500

Matteo Schmitz Piccin Jardim

CPF: 063.883.190-33

Caixa Econômica Federal

Agência: 3453

C/P: op. 013 – 7717-1

Matteo Schmitz Piccin Jardim

CPF: 063.883.190-33

Banco do Brasil

Agência: 2797-9

C/C: 43636-4

André Piccin Jardim

CPF: 827.070.060-68

Por Alan Dick