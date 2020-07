Outros esportes

Diante das dificuldades de manter as contas em dia, a direção do Clube Esportivo Lajeadense, agendou um cachorro-quente pelo sistema drive thru para o dia 09 de agosto. O evento tem a parceria da Pizzaria Da Hora, localizada na Av. Alberto Pasqualini, entrada do bairro São Cristovão em frente a CBM Material Elétrico, em Lajeado, onde a entrega será feita a partir das 11h. O valor de cada cachorrão será de R$ 10, composto por salsicha, maionese, ervilha, milho, batata palha e queijo ralado. As reservas podem ser feitas pelos fones 99504–2525 (Estevão), 99342-0228 (Maninho), 99171-3380 (Tigrão) e 99878-4712 (Paulo). A realização já recebeu diversas adesões com a doação de mais de 1,3 mil pães e de 30 quilos de salsicha. A torcida Fiel Alviazul também já soma um valor de mais de R$ 800 de doações em dinheiro que será utilizado na compra dos demais ingredientes para o cachorro quente.

O Clube Esportivo Lajeadense que está com suas atividades esportivas paradas desde o mês de março após a disputa da 3ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho aguarda por uma posição da Federação Gaúcha de Futebol para reiniciar o torneio, havendo uma expectativa para o mês de agosto. Enquanto isso, o clube vem movimentando colaboradores que vem realizando obras e trabalhos de melhorias no estádio da Arena Alviazul, palco dos jogos do glorioso Lajeadense.

