Dia do Homem

Em um bate papo descontraído, o advogado Júlio César Rodrigues, morador do Centro de Arroio do Meio, detalha um pouco sobre a rotina de um homem tradicional e moderno nos dias de hoje. Referência profissional e social na região, Júlio César faz questão de aplicar intensidade no trabalho e na superação de desafios, acompanhando as evoluções da sociedade, sem esquecer da saúde, da elegância e, especialmente, dos momentos de descontração, lazer e bem-estar pessoal e familiar.

AT – Qual a importância do trabalho e a vontade de conquistar/realizar?

Júlio César Rodrigues – Trabalhar é condição essencial, não somente pela manutenção financeira(sustento), mas pelo fato de que o trabalho dignifica o homem. É importante também que o trabalho nos preencha e nos realize, que ressalte o nosso talento e nos torne felizes, conquistando os nossos objetivos.

AT – O que os exercícios físicos frequentes proporcionam? Quais exercícios que o senhor gosta de praticar na rotina?

Júlio César Rodrigues – Entendo que exercícios físicos frequentes diminuem o risco de doenças, melhoram a saúde física, mental e da pele (a par de fazer bem para músculos e ossos), ajudam a manter o peso sob controle, aumentam a produção de hormônios, contribuindo para o bem-estar, relaxamento e qualidade do sono e contribuem para uma vida sexual melhor. Em minha rotina semanal, gosto de ir na academia em três dias e fazer musculação. Gostaria de voltar a jogar tênis, mas a rotina de trabalho e compromissos familiares não estão permitindo.

AT – O descanso é necessário? Por quê?

Júlio César Rodrigues – Fundamental para enfrentarmos a nossa rotina semanal de trabalho e compromissos familiares (oito horas de sono diárias)

AT – Toma suplementos ou polivitamínicos? Para que finalidade?

Júlio César Rodrigues – Acordo diariamente bem cedo e a rotina de trabalho durante o dia é bem intensa, e um bom polivitamico contribui para um desempenho, atenção, resultados e energia melhores.

AT – Os homens mudam o estilo de cabelo, barba e perfume. Por que é interessante variar em determinadas épocas?

Júlio César Rodrigues – Sim…acho interessante e motivador variar de vez em quando…cabelo, barba, perfume…

AT – Que estilo adota atualmente?

Júlio César Rodrigues – O cabelo já está grisalho e em pequena quantidade…mas o mantenho bem curtinho/batido. Barba, adotei há dois anos…adorei…não tiro mais…e em perfume sou conservador (212)

AT – Sobre moda masculina, quais as roupas indispensáveis para uma rotina que envolve escritório, audiências, almoços e jantares de trabalho, exercícios físicos, happy hours e momentos de família?

Júlio César Rodrigues – Escritório: terno e gravata em dias de audiência, alto esporte nos demais dias. Audiências: Terno e gravata. Almoços e jantares de trabalho: alto esporte. Exercícios físicos: tênis, bermuda e regata; Happy hours: bem despojado (jeans, jaqueta); Momentos de família: bem esportivo e à vontade para curtir a criançada.

AT – Gosta de ler? Qual gênero?

Júlio César Rodrigues – Em razão da atividade profissional disponho de pouco tempo, me concentrando em livros jurídicos e acompanhando as notícias econômicas e sociais do país e mundo.

AT – Como se mantém informado a respeito das demandas da profissão e comportamento da sociedade?

Júlio César Rodrigues – O direito não é estanque e, por consequência, um advogado deve obrigatoriamente estar sempre bem informado das constantes mudanças de posionamentos jurídicos quanto a determinadas matérias que necessariamente devem acompanhar a evolução do comportamento da sociedade, em especial, em minhas áreas de atuação: família, previdenciária e trabalhista.

AT – Gosta de viajar?

Júlio César Rodrigues – Para mim, em especial, viajar é o que mais aprecio. Vários locais diferenciados e inesquecíveis: Paris, Londres, Nova York, Roma, Ilhas de Capri, Bruges na Bélgica, Nordeste Brasileiro, Praias de Santa Catarina…etc…

AT – Qual a bebida certa para cada ocasião?

Júlio César Rodrigues – Eu, em particular aprecio o whisky; no verão, cerveja e no inverno, um vinho tinto cabernet sauvignon.

AT – Quais as preferências de happy hour?

Júlio César Rodrigues – Em um barzinho/pub com amigos.

AT – Acompanha as redes sociais ou dá preferência à vivências presenciais?

Júlio César Rodrigues – De preferência o celular tocando o menos possível. Acompanho redes sociais, mas prefiro momentos presenciais.

AT – Qual a importância da família? O que gostam de fazer juntos?

Júlio César Rodrigues – Herdei isso de meus falecidos pais, que a família é o que temos de mais precioso, a razão maior de nosso viver. Sou um apaixonado pelas minhas filhas e netos e sinto que a recíproca é verdadeira. Sempre que possível estamos juntos, uma família muito unida, cúmplice, solidária e companheira em tudo.

AT – Sexo oposto: o que uma mulher moderna precisa ter e ser?

Júlio César Rodrigues – Nos tempos antigos dizia-se que: “atrás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher”. Nos tempos atuais isso mudou: “ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher”. A mulher moderna ocupa o seu espaço no mercado de trabalho, tem autossuficiência para gerenciar a sua vida e realizar os seus projetos de vida. Os cuidados com o lar e filhos devem ser administrados de forma a não obstaculizar o seu sucesso pessoal.

Por Alan Dick