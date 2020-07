Esportes

Após uma paralisação de quatro meses, o Campeonato Gaúcha de Futebol tem previsto seu retorno para a próxima semana. A rodada de reinício prevê a disputa do clássico Grenal, marcado para quarta-feira, dia 22, às 21h30min no estádio Beira Rio. A interrupção se deu por conta da pandemia do coronavírus. Durante o período sem futebol, várias foram as tentativas dos clubes, principalmente a dupla Grenal, de conseguir autorização por parte do Governo do Estado para iniciar treinos com os seus grupos de jogadores. Esta liberação veio em maio, mas somente para trabalhos físicos, prevalecendo a proibição de treinos com bola ou coletivos.

Mesmo com a confirmação de diagnósticos positivos no grupo de jogadores do Inter e após insistentes solicitações, inclusive com ameaça de alguns clubes em transferir seus treinos para o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado autorizou a realização de treinos completos desde segunda-feira, dia 13. A pressão exercida pelos clubes teve um ponto negativo com a confirmação de casos positivos de covid no elenco do Grêmio. Outro fator que divide opiniões da crônica esportiva é o fato do Campeonato Catarinense ter reiniciado e logo sofrer uma nova paralisação por conta de um grande número de infectados no grupo da Chapecoense.

Mesmo assim, a Federação Gaúcha de Futebol mantém o reinício do Gauchão, onde restam três rodadas do returno da primeira fase. Os jogos que faltam devem ocorrer em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Erechim, Bento Gonçalves e Ijuí. Em várias destas cidades está sendo cumprida, no decorrer desta semana, a bandeira vermelha que representa risco maior de contaminação com a covid-19.

O Gauchão tem a participação de 12 clubes, divididos em duas chaves com jogos de grupo contra grupo, onde estão em disputa duas vagas por chave para a fase semifinal, que vai indicar os dois finalistas do turno. Como o Caxias foi o vencedor do primeiro turno, este pode ser o campeão de forma direta se voltar a vencer o returno. Caso contrário, o campeão do returno deverá decidir o título com o Caxias, inicialmente numa melhor de duas partidas, o que poderá ser reduzido para uma partida devido à falta de datas no calendário nacional.

Se não acontecer nenhuma reviravolta, o Gauchão inicia na quarta-feira, dia 22. A rodada será completada na quinta-feira, dia 23, quando jogam em Caxias do Sul, Juventude x Caxias; em Pelotas, Pelotas x Brasil; em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo x Aimoré; em Erechim, Ypiranga x Esportivo e em Ijuí, São Luiz x São José. As outras duas rodadas do returno, em princípio, estão marcadas para o domingo, dia 26 e a quarta-feira, dia 29 de julho. A fase semifinal que será disputada em jogo único deve acontecer no dia 02 de agosto e a final no returno se for preciso ser disputada no dia 5 de agosto.

Por Alan Dick