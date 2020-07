Geral

As famílias desabrigadas pela enchente em Arroio do Meio foram acomodadas nos salões das comunidades. “Estamos organizados junto com a Defesa Civil, alojando as famílias nos salões do Aimoré, Glória, Bela Vista e Barra do Forqueta. Estamos alojando as famílias em mais locais a fim de dar o espaçamento mínimo”, explica o secretário de Saúde e Assistência Social, Gustavo Zanotelli.

As assistentes sociais estão acompanhando todas as famílias alojadas. Foram fornecidos alimentos, bem como agasalhos, disponibilizadas máscaras e álcool em gel para higienização. “Toda a assistência está sendo disponibilizada”, reforçou Zanotelli.

A comunidade pode ajudar fazendo doações, entregues diretamente nos ginásios ou no Cras.

Doações

A situação de muitas famílias é extremamente delicada. Há quem tenha perdido todos seus bens. Por isto as doações da comunidade são muito bem-vindas. Num primeiro momento, pede-se a doação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas, agasalhos, calçados, cobertores, colchões, móveis.

Pontos de recebimento de doaçoes

Centro de Referência da Assistência Social – Cras

Secretaria de Educação e Cultura

Quadra Esportiva Guararapes

Telefones de contato

(51) 3716.1166

(51) 9994.1178

Por Alan Dick