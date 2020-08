Carta Branca

“Etiqueta” é um exemplo de palavra vítima de injustiça. Por longo tempo, foi considerada coisa de quem não tinha nada para fazer. A reabilitação veio vindo pouco a pouco. Hoje em dia, o conceito está completamente mudado. Agora sabemos que etiqueta tem a ver com a melhora da convivência. Seja em casa, seja em rodas de amizade ou no mundo dos negócios, etiqueta ajuda a diminuir os solavancos e promove a harmonia.

Bom, esta introdução é para destacar um livro de Danusa Leão. Foi publicado há mais de 20 anos com o título “Na sala com Danusa” e está longe de ficar caduco. Recomendo o livro não apenas por tratar de etiqueta. É um livro divertido, bom de ler.

Aqui, umas amostrinhas:

“Não conte histórias muito longas, não conte sonhos, não conte que você quase bateu com o carro, não pense que uma festa é um consultório de analista, isto é, não fale sobre você, você, você. Falar de si próprio é o melhor assunto do mundo, mas para isso é preciso pagar (o analista) – e caro. ”

§§§

“Recebendo dinheiro, seja no guichê de um banco, seja de sua maior amiga, seja de sua mãe, conte. Conte na frente da pessoa. Se houver engano, resolve-se na hora. Se não se resolve na hora, não se resolve nunca mais. Quando é você quem está entregando o dinheiro, insista que a outra pessoa confira. ”

§§§

“Uma pessoa realmente elegante nunca se irrita se a mesa que lhe deram no restaurante não é a mais bem situada. Também não exige tratamento especial do maître. E trata tão bem os garçons quanto os gerentes de banco. E outra coisa: fala com os garçons olhando-os nos olhos. Garçom é gente. Palitos. Não devia nem falar, mas vou. Nem pensar, mas nem pensar mesmo. Só escondido, trancado no banheiro, luz apagada. ”

§§§

“Seja na casa de sua maior amiga, no avião ou em sua própria casa, deixe o banheiro impecável, ao sair, sem nenhum vestígio de sua presença. Aja como se tivesse acabado de cometer um assassinato, só não se preocupe com as impressões digitais. Se raspar a perna ou fizer a barba e a água acabar, limpe tudo, nem que seja com saliva. Vai demorar, mas é o único jeito. ”

§§§

“Lembre-se de que não existe ninguém irremediavelmente feio e nada que não possa ser melhorado. Não se preocupe com a moda. Mas seja obsessivo com a elegância. ”

§§§

“Trate sempre as pessoas da mesma maneira. Tratar melhor quando elas são poderosas e mudar o tratamento quando não são mais, é simplesmente lamentável. ”

Por Alan Dick