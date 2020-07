Escola São Caetano - 110 anos

O município de Arroio do Meio conta com 13 escolas municipais que ofertam desde a Educação Infantil até os anos Finais do Ensino Fundamental. Cada escola construindo e escrevendo a sua história e a sua trajetória educacional levando em conta a realidade da comunidade. São trajetórias de sucesso e que já educaram e formaram inúmeras gerações, tendo como foco o espírito comunitário e o desenvolvimento integral de seus estudantes para o pleno exercício de seu papel de cidadão na sociedade. Cada vez mais, a parceria escola e família torna-se fundamental no processo educacional. E nestes tempos de pandemia, mostra-se essencial para manter o vínculo escolar e a rotina de estudos das nossas crianças e adolescentes.

Na Emef São Caetano não tem sido diferente. Escola integrante da rede municipal de ensino, está de aniversário agora em julho. Aproveito para parabenizar a comunidade escolar São Caetano pelos 110 anos de história. Comunidade que acolhe a todos e tão bem me acolheu nas duas passagens que tive pela escola. Em 2001 e de 2006 a 2011 quando tive o privilégio de participar das comemorações do seu centenário, das conquistas com o lançamento do livro dos 100 anos, a inauguração da Biblioteca Prof. Alvino José Schneiders e a Área de Lazer Pôr do Sol, entre outras realizações.

Cumprimentamos e reconhecemos a trajetória vitoriosa da escola nestes 110 anos, educando várias gerações, através do esforço de toda a sua equipe: direção, professores, funcionários em prol do desenvolvimento integral dos estudantes. O ponto de partida para este sucesso sempre se pautou num planejamento e engajamento da comunidade escolar, através do espírito comunitário e de respeito aos valores humanos e princípios da democracia.

Trajetória vitoriosa e de conquistas com a contribuição de muitas mãos, gestores, parcerias, mas sempre voltada e atenta às demandas da comunidade, aberta ao diálogo, aos princípios de cidadania e de respeito às diferenças, que muito orgulha a educação de nosso município.

Hoje, pela passagem dos 110 anos de história, a Administração Municipal – Prefeito Klaus e vice Eluise e toda a equipe da Secretaria de Educação e Cultura deixam o abraço e o reconhecimento pelo maravilhoso trabalho desenvolvido pela equipe diretiva, professores, funcionários e CPM. Juntos se empenham para oferecer as melhores e mais qualificadas oportunidades de aprendizagem e de conhecimento a seus estudantes, deixando assim o seu legado à comunidade arroio-meense.

Por Alan Dick