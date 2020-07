Agrovale

A serra de Pouso Novo é marcante para os motoristas profissionais do RS. O trecho entre os km 300 e 309 da BR-386 e concentra significativo número de acidentes, especialmente tombamento de caminhões. De 2018 para cá, foram registrados 32 acidentes. Entretanto, o número está caindo. Neste ano, até o momento, foram cinco acidentes, sem feridos.

O chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Lajeado, Paulo Reni da Silva revela que a principal causa dos acidentes envolvendo veículos de carga neste trecho é o envidramento dos freios. Alguns motoristas acreditam que a descida não é perigosa e que o freio de pedal será suficiente. Mas depois de determinada velocidade, não conseguem mais engatar o sistema de freio motor, que trabalha com a motorização e troca de marchas de forma reduzida, sobrecarregando o freio de pedal, que “envidra”. Ocorre mais com motoristas inexperientes.

O ideal é acionar o sistema de freio motor, para manter a velocidade baixa e controlada, antes da descida. Segundo Reni, o trecho é sinuoso, mas é bem sinalizado. Embora, existam crenças em torno de manobras específicas como tentativa de evitar acidentes mais graves, em casos de pane mecânica, não há muito o que fazer a não ser torcer pra não cair na ribanceira ou atingir outro veículo. O ideal é a precaução.

Entre veículos leves, a principal causa dos acidentes é a alta velocidade. Já na subida, são os cochilos, os responsáveis por saídas de pista ou colisões. Além da serra de Pouso Novo, na região, a BR-386, tem como trechos perigosos os quilômetros 330 a 334, em Marques de Souza, e o perímetro urbano entre Lajeado e Estrela, onde há maior presença de veículos que entram e saem da cidade e dos bairros, além da presença de ciclistas e pedestres.

A tendência é de que, a partir do avanço da duplicação, as condições de segurança melhorem significativamente. Fora isso, o recomendado é a direção defensiva e a prudência. “A PRF busca estar nos locais de maior acidentalidade para poder evitar os acidentes. Nem sempre conseguimos. Trabalhamos junto aos órgãos rodoviários para que adotem melhorias infraestruturais que venham a aumentar a segurança viária. Acreditamos que a concessão rodoviária seja um fator positivo e que irá, num médio prazo, reduzir alguns indicadores negativos”.

Acidentes na serra de pouso novo

2018: 17 acidentes, tendo seis pessoas feridas graves e uma morta.

2019: 10 acidentes com 1 ferido grave e um morto.

2020: cinco acidentes. Nenhum ferido ou morto.

Por dia da semana

(2018-2020)

Segundas: três acidentes com dois feridos graves

Terças: oito acidentes sem feridos

Quartas: cinco acidentes com dois feridos graves e um morto

Quintas: quatro acidentes com dois feridos graves e um morto

Sextas: quatro acidentes sem feridos ou mortos

Sábados: um acidente sem feridos ou mortos

Domingos: sete acidentes com um ferido grave.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal

Outras serras perigosas na região

Serra do 28 – Muçum na ERS-129

Serra de Westfália na RSC-453

No RS

Serra de Sobradinho à Candelária ERS-400

Serra das Antas em Veranópolis ERS-470

Serra de Santa Cruz do Sul na RSC-287

Serra de Picada Café/Nova Petrópolis na BR-116

Serra de São Marcos a Vacaria na BR-116

Serra de Caxias do Sul a Terra de Areia na Rota do Sul RSC-453

No Brasil

Serra da Dona Francisca em Joinville/SC

Serra de Santos

Serra das Araras/RJ

Serra do Cafezal/SP

Serra Mutum/Jequié/BA

Por Alan Dick