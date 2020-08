O Alto Taquari

Obedecendo aos protocolos de distanciamento, o Rotary Club de Arroio do Meio e também o Rotaract, realizaram na semana passada, na forma de videoconferência, a solenidade de posse dos novos presidentes. No Rotary, foi empossado Ismael Fernando Ritt e, no Rotaract, Jéssica Borger. A solenidade virtual ocorreu na noite do dia 20.

Em seu discurso de posse, Ritt declarou estar muito feliz pelo fato de os companheiros terem depositado nele a confiança para conduzir o destino do clube neste período. “Como o lema deste ano rotário diz ‘o Rotary abre oportunidades’. Para mim, o Rotary abriu oportunidades desde 2014, quando ingressei no clube, e a partir desse momento, participei de projetos, eventos, campanhas de vacinação e o mais importante, fiz uma nova família, que a cada dia que passa, nos ensina cidadania, ética, solidariedade, companheirismo e nos faz sentirmos bem quando estamos juntos”, declarou.

Ele ainda lembrou que o ano começa de uma forma atípica, onde os membros não podem se reunir e devem evitar os tradicionais apertos de mão e abraços, mas reforçou que assumir o cargo é um desafio e ao mesmo tempo uma honra.

Novo conselho diretor

Presidente: Ismael Fernando Ritt

Presidente eleita 21/22: Fabiana Rother Botoni

Vice-presidente: Juliana Gasparotto

Secretário: Tiago Heineck

Tesoureiro: Guilherme Weizenmann

Protocolo: Susani de Brito

Por Alan Dick