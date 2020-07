Geral

Em Pouso Novo, as fortes chuvas que foram registradas no decorrer da semana passada fizeram com que a secretaria da Obras deslocasse equipes de servidores com máquinas e caminhões para o interior do município, para fazer serviços de manutenção e recuperação de trechos de algumas estradas. Os estragos maiores, acompanhados de transtornos, foram registrados na estrada da Linha Tigre e também em Forqueta Alta. Em Linha Tigre, além de arrancar bueiros e danificar o leito da estrada, a força da água causou estragos no acesso para a ponte baixa sobre o rio Forqueta na divisa com o município de Putinga na mesma estrada que dá acesso à barragem Salto do Forqueta da Certel. Neste local a correnteza da água causou danos que impediram a passagem de veículos depois que o nível do rio Forqueta baixou. Em outros pontos também foi necessário abrir bueiros, realizar serviços de patrolamento e colocação de material.

Por Alan Dick