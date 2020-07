Geral

As secretarias da Assistência Social, Saúde e Agricultura, juntamente com o Cras e a Emater de Pouso Novo, realizaram na semana passada a entrega de mais uma etapa das cestas de alimentos do PAA. Cada cesta estava formada por 17 itens, incluindo pães, cucas, morangas, abóbora, aipim, batata doce, tempero verde, ovos, massas, melado, além de frutas e verduras. Ao todo, foram beneficiadas 70 famílias.

Por Alan Dick