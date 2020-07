Geral

A secretaria da Assistência Social de Pouso Novo, continua com a Campanha do Agasalho de 2020 com recebimento e distribuição de donativos. À medida que o material arrecadado chega para Assistência Social, recebe um cuidado especial e passa por um sistema de higienização. A pasta comunica que continua aceitando roupas de inverno e cobertores. Para receber agasalhos as pessoas devem comparecer no Cras que atende no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. Pede-se para levar sacolas.

Por Alan Dick