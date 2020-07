Agrovale

O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates) receberá investimento de R$ 100 mil da empresa BRF para desenvolvimento de estudos e projetos relacionados à covid-19 e à saúde pública.

A parceria busca promover o avanço dos protocolos de tratamento e de diagnóstico e, o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de infectados pelo Sars-Cov-2. A Univates foi selecionada entre outras 40 iniciativas de organizações prospectadas pela BRF. Na Instituição, o valor será distribuído entre projetos de startups da Incubadora Tecnológica (Inovates) e projetos de pesquisa vinculados ao Tecnovates e à Universidade. Os critérios para a divisão dos recursos na Univates estão sendo definidos pela Instituição.

O Tecnovates trabalhará em conjunto com o BrfHub, área da BRF responsável pela coordenação das ações de inovação da empresa, que é dona de marcas importantes na indústria da alimentação, como Sadia, Perdigão e Qualy.

Conforme a diretora de Inovação e Sustentabilidade da Univates, professora Simone Stülp, o investimento da BRF é importante para o Tecnovates por duas razões. “Primeiro por se tratar de uma aproximação com o Hub de Inovação da BRF, conectado com as áreas prioritárias de nosso Parque Tecnológico; e em segundo lugar por se tratar de um investimento em área de extrema necessidade neste momento de emergência sanitária”, explica.

Por Alan Dick