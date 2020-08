Geral

A Associação de Protetores de Animais de Arroio do Meio (Apaam) promove nos sábados dias 8 e 15 de agosto, das 8h às 15h, um brechó solidário para angariar recursos. Serão vendidas roupas, calçados, acessórios e artigos de bazar.

O local desta vez será no prédio do antigo Boteco, localizado na rua General Daltro Filho (Rua de Eventos), 151. Todos que fizerem compras no brechó ganham um cupom para concorrer a uma cesta pet.

As voluntárias da Apaam ressaltam que serão tomadas todas as precauções de higiene. Só poderão entrar pessoas de máscara e haverá álcool gel na entrada. O número de pessoas, por vez, dentro do ambiente também será controlado.

Outras formas de ajudar a Apaam:

Outra forma de ajudar os animais da associação é por meio dos carnês. No perfil “Apaam Ong Arroio do Meio” no Facebook, basta escolher e clicar no link de uma das opções de carnê, que é dividido em 12 vezes ou clicar nos links onde há valor único. O dinheiro é usado para comprar ração, medicamentos, pagar veterinário, material de limpeza e sachês para os animais velhinhos.

A sede da associação foi atingida pela última enchente o que causou neste mês, prejuízos à entidade. Os cachorros nada sofreram, porém, a Ong precisou de mais doações e mutirão para limpeza e reorganização do canil.

Por Alan Dick