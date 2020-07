Educação

A secretaria da Educação de Pouso Novo realizou na quarta-feira, dia 8, a entrega de novas atividades para os alunos da Escola de Picada Taquari e da Emei Raio de Sol. Professores, direções das escolas e a secretária da Educação, participaram da atividade. Os profissionais foram até a casa de cada aluno, nas diferentes localidades do município. Juntamente com as atividades, foi entregue uma mensagem aos pais, como forma de motivação e agradecimento. Na mensagem constava: “A família é a base do amor, o aconchego e o porto seguro. O abrigo que permanece em pé, mesmo quando as maiores tempestades passam por nossas vidas.”

Por Alan Dick