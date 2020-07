Agrovale

A secretaria de Agricultura de Travesseiro concluiu recentemente terraplanagens nas propriedades das famílias Lamb e Bender, em Picada Felipe Essig, que estão investimento aproximadamente R$ 3 milhões na avicultura. Juntos, os estabelecimentos irão alojar até 200 mil aves por lote. Outro aviário concluído que aguarda apenas a liberação da Inspetoria Veterinária, é o do secretário da Agricultura, Vilson Neitor Cornélius, em Linha São João, que irá abrigar até 60 mil aves por lote. O investimento foi de R$ 1 milhão.

Também neste ano foi concluída a construção de três pavilhões para suinocultura, que irão alojar 3 mil suínos em São Miguel, com investimento de R$ 1,6 milhão, feito por Guilherme Laste. Além de empreendimento para confinar bovinos em Linha Fortaleza, feito por empresários travesseirenses que atuam no ramo de restaurantes e pubs na Região Metropolitana.

Em fase de licenciamento e contrato de financiamento estão um aviário em Três Saltos Baixo e dois chiqueiros em Três Saltos Alto. O Secretário Vilson Cornélius destaca que a ajuda financeira do município é de R$ 0,5 Unidade de Referência Municipal (URM) por metro de área construída limitado em 676 URMs, que equivalem a R$ 23 mil. Além da terraplanagem e acesso, e assessoria técnica para licenciamentos. A média de horas por empreendimento passa de 200. O incentivo público é considerado diferenciado em comparação com muitos outros municípios, entretanto, Cornélius, observa que a principal dificuldade é conseguir credenciamento nas integradoras, que dão preferência a quem já está atuando no segmento.

Por Alan Dick