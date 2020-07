Agrovale

Máquinas, utensílios, estruturas de ordenha para todos os tamanhos de propriedade rural; atendimento rápido e eficiente em praticamente todos os dias e horários; suporte técnico constante e preventivo na etapa pós-vendas; possibilidade de agendamento de visitas a propriedades rurais modelo. Quase tudo o que produtor de leite deseja encontrar ao fazer um negócio.

Essa é uma síntese do trabalho desempenhado pela Fritz Ordenhadeiras e Resfriadores, empresa protagonista há 12 anos, no mercado de equipamentos de ordenha no Vale do Taquari. O tempo de atividade demonstra a qualidade dos serviços de consultoria e assistência técnica da empresa. Isso, sem falar na excelência das dezenas de produtos da loja.

Máquinas, utensílios e estruturas para ordenha

A Fritz Ordenhadeiras e Resfriadores procura disponibilizar as tecnologias mais adequadas à realidade de cada propriedade rural. A empresa busca um equilíbrio entre necessidade e metas da fazenda.

A loja oferece máquinas e equipamentos como ordenhadeiras (canalizadas e balde ao pé) e resfriadores de leite novos e usados, medidores de leite, componentes de ordenhadeiras, detectores de cio e de ruminação. Na linha de limpeza, a empresa trabalha com uma ampla linha de detergentes para a limpeza em ordenhadeiras e resfriadores. E para completar, a loja oferece uma linha de higienização e desinfecção como escovas, aplicadores de pré e pós dipping.

Caso decida investir em estrutura, a loja também oferece ao produtor, contenções e divisórias a custo-benefício justo. Neste aspecto, o produtor também encontra coçadores automáticos e ventiladores. Da mesma forma, a loja comercializa equipamentos preventivos como geradores de energia, sempre importantes quando ocorrem fenômenos climáticos. “Facilitamos a vida do homem do campo e procuramos contribuir no alcance dos melhores resultados. É assim que construímos a nossa reputação regional”, enfatiza o sócio proprietário Elmar Frederico Käfer (Fritz).

A Fritz Ordenhadeiras e Resfriadores fica na Rua Arthur Pilz, n°159, no Bairro Languiru, município de Teutônia. A empresa atende pelo telefone fixo 51 3762-1249 e pelo WattsApp 51 9 9903-8638. Contatos também podem ser feitos pelo e-mail atendimento@fritzordenhadeiras.com.br. Produtos e serviços podem ser conferidos no site www.fritzordenhadeira.com.br ou no facebook/fritzordenhadeiras.

Por Alan Dick