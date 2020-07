O Alto Taquari - Cotidiano

Solidariedade

O drama da enchente comoveu a sociedade arroio-meense como um todo. Solidarizada, muitas foram as formas de ajuda que se seguiram desde a semana passada para ajudar às famílias desabrigadas. Pessoas da comunidade, grupos, pontos de comércio, organizaram ações para amenizar o frio, a fome e dar um pouco de conforto a quem precisa.

Na quinta-feira, 9, quando muitas famílias começavam a ver os estragos depois de a água baixar, a Natural Mais Distribuidora, de São Caetano, adquiriu mais de uma tonelada de alimentos que se transformaram em cestas básicas, além de ração para cachorros. No total, com repasses quinta-feira e sábado, foram doados 1.250 quilos de alimentos.

O proprietário, Ivan Junior Porn, encaminhou os alimentos para o Cras, para posterior distribuição aos necessitados e a ração foi entregue para a Apaam. A ação, segundo ele, visa instigar outras pessoas a colaborarem com quem precisa neste momento de muitos desafios.

No Sete de São Caetano, refeições foram preparadas para alimentar quem estava em abrigos ou não teve como preparar em casa. O trabalho foi realizado desde sexta-feira, 10, e contou com apoio de voluntários.

A Invernada Campeira do CTG Querência do Arroio do Meio teve a iniciativa e, com apoio da Patronagem, organizou um carreteiro solidário na segunda-feira, 13. Sócios e amigos do CTG colaboraram com doações em dinheiro ou em mantimentos, que foram utilizados para preparo de mais de 300 marmitas com carreteiro, levadas pela equipe da prefeitura aos desabrigados. A iniciativa teve a participação das empresas VGF Construtora, Frigorífico Scherer & Johann, Serralheria Majolo, Agropecuária São José, além de doações e contribuições de pessoas que têm ligação com o CTG.

A Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, em parceria com o Grêmio Estudantil Edson Luís tornou-se um ponto de doações para as famílias da comunidade escolar que foram atingidas. “A escola, nos seus 90 anos de história junto à educação do município, tem como princípio educar mentes e corações, então, neste momento, procuramos estar também ao lado dos nossos alunos. A escola deve exercer o seu papel social, para desenvolver jovens atuantes, solidários e transformadores da realidade”, declara a diretora Silvana Hanke.

A escola obteve em parceria com os jovens do Rotary Lajeado, a doação de 30 cestas básicas, distribuídas para famílias de alunos, a partir de levantamento feito pelos professores. “Bem como obtivemos o apoio da comunidade local e de outras cidades que atenderam nosso apelo, professores, funcionários, CPM, lojistas, que além de roupas, calçados, produtos de limpeza, higiene e móveis, também contribuíram com material escolar. A equipe diretiva fez o levantamento das necessidades e fez-se o direcionamento dos itens às famílias, procurando atender, conforme as necessidades mais urgentes apontadas pelos mesmos, o maior número possível de pessoas”, finaliza.

Por Alan Dick