Escola São Caetano - 110 anos

São muitas lembranças boas que a Escola São Caetano me proporciona. Estudei na escola de 2001 a 2004. Vinha de uma escola pequena e precisei passar por uma grande adaptação com toda a mudança de rotina nova, turma maior e colegas diferentes dos que tinha convivência. Conheci pessoas sensacionais com as quais vivi momentos inesquecíveis e que se tornaram grandes amigos, mantendo amizade e contato depois desses anos todos, tanto colegas quanto professores e funcionários. Foram muitos momentos marcantes na minha trajetória na escola, como as atividades pedagógicas dinâmicas, as conquistas esportivas, principalmente o vôlei. Também, teve as brincadeiras nos intervalos das aulas, o grupo de amigas, os temas copiados minutos antes de começar a aula e as travessuras ‘coletivas’ que por vezes nos livramos de assinar termos, como pintar as lâmpadas dos banheiros ou ter besouros de estimação da turma.

Além disso, o que permanecerá muito marcado é o coral. Sempre amei música e a escola permitiu conhecer novos lugares e encantar muitas pessoas através do coral, levando nosso talento a lugares distintos, como festivais e celebrações, até mesmo nos apresentando em missa na Igreja da Nossa Senhora do Caravaggio. Acredito ter sido a melhor época do coral, pois deixamos registrado nosso talento com a gravação de um CD. Foi muito ensaio, idas ao estúdio, regravações, adaptações, mas o resultado valeu por todo esforço e dedicação, pois deixamos orgulhosos nossos professores e familiares. Ainda hoje, esse CD é ouvido pelos meus pais e traz muita nostalgia daquela época. A São Caetano será eternamente lembrada por mim com muito carinho. Tudo o que foi vivido está profundamente enraizado em mim, na minha essência e personalidade. É uma alegria imensa ter feito história nesta escola, que tem meu coração e sou grata por tudo que ela depositou em mim para ser o que sou hoje”.

Por Alan Dick