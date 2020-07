Dia do Homem

O empresário Rodrigo Rohr, 37 anos, 1,82m e atualmente 90kg, morador do bairro São Caetano, faz da musculação uma terapia ocupacional, e encontra nos exercícios físicos um equilíbrio para a mente e corpo, melhorando o vigor na rotina de trabalho, familiar e social.

Mas nem sempre foi assim, há cerca de sete anos, Rodrigo pesava 71kg e era totalmente despreocupado com a sua alimentação, o que resultava em imunidade baixa e problemas como enxaquecas intensas e frequentes, pele oleosa e acne volumosa. Quanto à atividade esportiva, jogava apenas eventuais partidinhas de futebol, o que resultavam, muitas vezes, em algumas lesões musculares e articulares.

Foi sua esposa, a nutricionista Claudia da Silveira Rohr, a principal incentivadora para que ele mudasse o estilo de vida, tanto com a prática de exercícios quanto com uma boa alimentação.

Começou a malhar inicialmente para melhorar o condicionamento físico, mas juntamente com alimentação equilibrada e associada ao uso de suplementos específicos para suas necessidades, começou a tomar gosto em “puxar ferros” e treinar mais intensamente. “No inicio malhava pela manhã, mas para descansar um pouco mais e curtir meus filhos, Murilo sete anos e Natan três anos, optei por me exercitar ao meio-dia”, revela. “Primeiro se cuida da saúde, depois o corpo começa a tomar forma. É um conjunto. Faz um bom tempo que as dores de “mau jeito” não ocorrem mais. Até minha postura melhorou muito”.

Os exercícios aliviam o estresse, aceleram o metabolismo, que além de ser mais eficiente em gastar energia, melhora a qualidade de sono, trazendo benefícios para o corpo todo, diminuindo as chances de doenças cardíacas e promovendo a longevidade. “Minha disposição mudou, acordava muitas vezes pela manhã já cansado. Hoje acordo disposto e me sobra energia para brincar com os filhos”, revela.

Rohr ainda encontra tempo para o voluntariado. Integra o Rotary Club de Arroio do Meio, desde a sua fundação, em 2013.

Com tudo isso, podemos afirmar que Rodrigo, assim como a maioria dos homens atuais, está preocupado com a sua aparência física, o que chamamos vaidade masculina, afinal cuidar de si significa muito mais que saúde, autoestima e melhor sociabilidade, significa plenitude e satisfação consigo mesmo.

Por Alan Dick