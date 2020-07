Escola São Caetano - 110 anos

Se os corredores da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Caetano pudessem falar, contariam histórias sobre os atuais alunos e sobre os períodos em que seus pais e familiares estudaram nela. Afinal, são ‘110 anos fazendo história’, assim diz a frase que estampa a camiseta comemorativa, criada em fevereiro para marcar esta data.

Ao longo desses anos, foram mais de 15,5 mil estudantes matriculados que passaram por esses corredores, carregando livros e sonhos. Atualmente, a Escola conta com 439 alunos e uma equipe formada por 50 colaboradores, sendo 38 professores, quatro monitores e oito funcionários, distribuídos na direção, secretaria, biblioteca e serviços gerais.

A Emef São Caetano atende a crianças da Educação Infantil (Nível A), a partir dos quatro anos, até o 9º ano do Ensino Fundamental. Localizada na Rua Presidente Vargas, Nº 2480, tem o mesmo nome do bairro onde se localiza. Tem por mantenedora, a Prefeitura Municipal de Arroio do Meio. Desde 2012, passou a receber a Sala de Recursos para atender a alunos com necessidades especiais, que no momento encontra-se desativada. Em 2013, aderiu ao Programa Mais Educação, do Governo Federal, que consiste em atender crianças do 1º ao 4º ano em tempo integral. A partir de 2018, esse programa passou a receber recursos do Governo Municipal e não mais do Federal. Hoje, o Mais Educação tem cerca de 90 crianças matriculadas e é mantido com recursos da Prefeitura e pelo Círculo de Pais e Mestres.

A Escola tem como Filosofia: “contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, conscientes da realidade em que vivemos e comprometidos com o processo de ensino aprendizagem, engajando-os na construção de uma sociedade humana e em harmonia com o ambiente”. Entre as definições de sua missão, destaca-se que: “a educação na qual apostamos é aquela que tem como objetivo possibilitar à pessoa a compreensão da sua realidade bem como do contexto mais amplo e a capacidade de resolver as questões que lhes são apresentadas, proporcionando assim o desenvolvimento integral das habilidades e competências necessárias para o exercício pleno da cidadania. Acreditamos numa sociedade participativa e solidária, na qual os direitos do cidadão sejam respeitados e os deveres cumpridos. Uma sociedade, onde o poder de decisão seja compartilhado pelo coletivo da comunidade, respeitando-se a individualidade e a identidade do ser humano.”

Ainda entre as definições de sua missão, a escola destaca a finalidade de contribuir na construção de uma nova sociedade com seres humanos solidários, responsáveis, autônomos e, acima de tudo, felizes.

Relembrando a História da Escola

Fundada em 5 de julho de 1910, quando a localidade de São Caetano ganhou da diocese uma capela, onde passou a funcionar a escola, foi chamada de Comunidade Escolar Católica (Katholisch Schulegemeinde). Na época, recebia apenas alunos católicos e as aulas eram ministradas em língua alemã.

Entre as décadas de 1930 e 1940, com a proibição da língua alemã, a Escola passou a se denominar Santos Dumont e, as aulas passaram a ser em língua portuguesa. Esta denominação permaneceu até 1957/58 (não se encontra a data precisa), pois em 1959, passou a se chamar Escola Particular Maurício Cardoso.

O prédio da escola foi edificado em 1968. A estrutura abriga, hoje, as atividades das turmas de Educação Infantil e do Programa Mais Educação. De 1981 a 1985, a denominação da escola passa a ser Escola Particular de 1º Grau Maurício Cardoso, mas como havia outro educandário de mesmo nome, no então distrito de Travesseiro, mudou de nome mais uma vez. Nasce, assim, a Escola Particular de 1º Grau São Caetano.

A escola permaneceu comunitária até 1997, quando foi municipalizada pelo Decreto Municipal nº 842, publicado no Diário Oficial da União de 10 de setembro do mesmo ano. Em 1999 sua nomenclatura tem novo ajuste, passando então para Escola Municipal de Ensino Fundamental São Caetano.

Hino da Escola

Faz tempo que você existe

Quase um centenário construindo

Educando a Comunidade

É uma família

Escola São Caetano

Aqui crescemos nos tornando

cidadãos responsáveis

Conhecimento e amizade

fazem parte do nosso dia a dia

O mundo se faz aqui

Capacidade e inteligência

Esportes, cultura e arte

Fortalecendo nossa essência

São Caetano é a nossa escola

que carregamos no coração

São Caetano é a nossa escola

Uma família, nossa razão

Orgulho é o que sentimos

Dos mestres que aqui passam

Semeando sabedoria

Abrilhantando nossa história

Adoramos nossa escola

Estudamos para crescer

Vivemos para alcançar nossos sonhos

Que podemos ter

Traçamos objetivos e lutamos com devoção

Educação, respeito e amor

Fazem parte de nossa formação

São Caetano é nossa escola

Que carregamos no coração

São Caetano é nossa escola

Uma família, nossa razão

Letra: Andréa S. Lange Barth

Música: Ivo Spohr e Jonathan R. Pezzini

Interpretação: Coral Mensageiros da Alegria

Por Alan Dick