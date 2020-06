Inverno

Com as temperaturas cada vez menores, surge aquela vontade de montar looks quentinhos, confortáveis, estilosos… e podem ser feitos por você

Quentinho, confortável e estiloso. Com essa trinca de atributos, o resultado não poderia ser outro: o tricô já é item obrigatório no inverno e está cada vez mais presente.

De acordo com Indiamara Wilsmann, a India, da Ofíccio Multiloja de Arroio do Meio, apesar da tradição de ser conhecido como ‘roupa de vovó’, o tricô é um material altamente versátil e pode ser usado em qualquer tipo de look. “Hoje em dia, está mais moderno e estiloso, e por isso a procura por lãs aumentou bastante nas últimas semanas”, conta. As peças de tricô já se tornaram as preferidas de muitas mulheres, que esbanjam charme, aconchego e elegância no dia a dia e nas noites também.

Versátil, veste bem em casa, no escritório e no cinema; prático, pode ser levado na bolsa para contornar as mudanças de temperatura durante um dia, típicas do nosso clima; e sofisticado, porque ganha ares diferenciados com tramas elaboradas e fios especiais.

Percebendo a riqueza destas tramas, estilistas já desenvolveram coleções incríveis, inteiramente em tricô. Com toda essa excelência, o tricô já garantiu suas credenciais nos guarda-roupas das influencers, das consultoras de moda e no seu também, já que é uma atividade artesanal que permite a confecção de diversos tipos de peças, das mais simples, como um cachecol, até as mais trabalhadas.

Confira outras dicas selecionadas pela Ofíccio Multiloja:

APOSTE EM DIFERENTES TRAMAS

Um dos segredos para apostar na tendência do tricô, é prestar atenção nas tramas dos fios. De acordo com a técnica escolhida, a peça apresentará diferentes padronagens e texturas.

INOVE COM CORES CRIATIVAS

As cores neutras combinam bem com qualquer look, principalmente, com peças em jeans. Roupas de tricô em tons de nude, cinza, branco e preto são perfeitas para todos os momentos. Para um visual bem estiloso, basta escolher um item de tricô em tonalidade vibrante.

A SENSAÇÃO DESTE INVERNO

Elegantes e muito quentinhas, as mantas com bolso são muito fáceis de tricotar. São charmosas e esbanjam praticidade, a tendência para o inverno deste ano.

TRICÔ PARA TODAS AS OCASIÕES

Mesmo no inverno, é possível apostar em uma saia ou vestido de tricô, aliado a uma jaqueta de couro, meia-calça ou bota até o joelho. Nos eventos informais ou programas no fim de semana, os suéteres de tricô e fios mesclados são excelentes.

Para sair à noite, invista em uma peça de tricô com ar glamoroso, como é o caso das tramas de fios brilhosos ou aplicações em pedraria. Também é possível misturar o tricô com outras texturas: peles e paetês deixam o visual mais moderno e pronto para qualquer festa.

TRICÔ TAMBÉM VESTE A CASA

“Quando falamos em versatilidade, significa que você também pode fazer belíssimas almofadas, mantas de tricô para cama ou sofá e até mesmo peças de decoração”, finaliza.

Por Alan Dick