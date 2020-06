Inverno

A estação muda e com ela mudam as tendências que fazem a cabeça e as mãos das mulheres. Ter as unhas bem-feitas e pintadas é bom para a autoestima, elevando a sensação de bem-estar. Para o inverno de 2020 a tendência são unhas com cores vivas e muito brilho.

A primeira aposta vai para os esmaltes com efeito metálico ou cromado, dando um certo ar futurista para o look. As cores mais vivas começam com os alaranjados, os terrosos e, claro, os vermelhos que nunca saem da paleta. Os esmaltes rosa, de tom mais vibrante, também fazem parte desta linha de moda.

O verde e o azul voltam com tudo. Aposte em tons que vão desde os verdes mais claros, tipo o menta, até o escuro ao estilo militar. Já o azul que está no auge é o escuro.

Para quem curte visual mais discreto, os tons nudes continuam em alta, aliados ao estilo ombré, que é aquele onde se mesclam mais de uma nuance da cor. Esse estilo também é chamado de baby boomer e promete muitas combinações com cristais e nails arts minimalistas neste inverno.

Cuide de suas unhas:

– As unhas podem ser cortadas com tesoura e/ou aparadas com lixas, de preferência de uso pessoal ou descartáveis.

– O melhor formato é o arredondado nas mãos e quadrado nos pés.

– A cutícula não deve ser retirada, pois isso deixa a unha desprotegida e facilita a entrada de fungos e bactérias.

– É preciso deixar as unhas sem esmalte de vez em quando. O uso ininterrupto de esmalte causa ressecamento e enfraquecimento das unhas, por isso a necessidade dessa pausa. Durante o intervalo, deve haver a aplicação de hidratantes próprios para evitar o ressecamento. Na impossibilidade dessa pausa sem esmalte, deixe pelo menos dois a três dias de intervalo entre as esmaltações.

Por Alan Dick