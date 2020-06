Educação

Algumas atividades estavam suspensas devido à pandemia de coronavírus

O Saúde Univates reúne os serviços da Univates disponíveis à comunidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de forma particular. Boa parte das atividades que estavam suspensas devido à pandemia de coronavírus volta a ser realizada com capacidade reduzida e de forma progressiva, desde a última segunda-feira, dia 1º, respeitando as medidas de segurança para pacientes, profissionais e para estudantes que acompanham os serviços, como as regras de distanciamento. Mais informações e agendamentos estão disponíveis em www.saudeunivates.com.br/servicos/.

Por Alan Dick