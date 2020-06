Geral

Entre 25 de maio e 1º de junho ocorreu, por meio de WhatsApp, a reunião semestral do Círculo de Amigos de Boppard, com a participação de 48 pessoas. A ata da reunião anterior e o relatório do Caixa foram aprovados sem votos contrários.

Na pauta constava, entre outras, a comunicação da correspondência do prefeito de Boppard, Dr. Walter Bersch, ao prefeito municipal, Klaus Werner Schnack, e ao presidente do Círculo de Amigos de Boppard, Roque Danilo Bersch, anunciando a impossibilidade de se realizar neste ano a vinda do Grupo de Intercambistas a Arroio do Meio, devido aos riscos de contágio mútuo pela Covid-19. Boppard sofreu inicialmente duro revés com a perigosa doença. Em meados de maio, aquela comunidade somava 41 casos confirmados e tinha perdido quatro concidadãos. O prefeito manifesta sua preocupação com a possível duração da pandemia. “Esperamos que o adiamento tenha de ser feito por apenas um ano”, declara e, ao final, pergunta se essa decisão é compartilhada por Arroio do Meio.

Antes do final dos trabalhos, o presidente e a vice-presidente, Eneida Führ Kuhn, anunciaram algumas ações que serão desenvolvidas com o objetivo de compensar, em parte, a lacuna que o adiamento da visita dos intercambistas provoca. Uma delas, já postada em rede, consiste na divulgação de uma série organizada de fotos que “narram” as principais atividades já desenvolvidas por força do Intercâmbio de Cidades-Irmãs ao longo dos seus sete anos de vigência.

Também será montado um painel de saudação à Comunidade de Boppard. Acompanhados de fundo musical e algumas falas, as fotos de todos os membros do Círculo se revezarão no painel, alternando com uma ou outra paisagem local conhecida dos parceiros alemães. Assim, cuida-se para manter viva a relação de intercâmbio, também agora, durante o distanciamento.

Enquanto isso, o Círculo continua aberto para a adesão de todos quantos gostarem da ideia do intercâmbio e desejarem apoiá-lo e se integrar no Grupo. Para a participação plena, como membro, pede-se o envolvimento no Grupo de WhatsApp e a contribuição anual de R$ 30, que podem ser depositados em conta na Caixa Econômica Federal.

Por Alan Dick