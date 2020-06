Esportes

A Escolinha Prata da Casa está retomando gradualmente as atividades com treinamentos individualizados no Clube Sete de Setembro de São Caetano em Arroio do Meio. É permitida presença máxima de três alunos que são atendidos com hora marcada. Antes de iniciarem os treinos, é medida a temperatura corporal de cada jogador. Durante as atividades é respeitado o distanciamento mínimo de cinco metros, são usadas máscaras e higienização dos materiais de treino com álcool gel. O coordenador da instituição, Emerson Neves, pontua que o retorno integral ocorrerá somente após o recomeço das aulas da rede municipal de ensino. Segundo Neves, a filosofia de trabalho em meio à pandemia, necessitará ainda de mais disciplina e união.

Por Alan Dick