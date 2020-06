Especial

Quando o assunto é pneu agrícola, são muitas as dúvidas sobre como fazer a melhor compra, pois são vários fatores a serem levados em consideração, como: durabilidade, preço, modelo, entre outros. Entretanto a durabilidade está diretamente relacionada a uma série de fatores que envolvem tipo de cultura ou trabalho a ser executado, modelo do pneu, capacidade de carga, configuração do equipamento além das características do solo e necessidade de deslocamento em estradas e vias públicas, entre outros. “Com tantas variáveis, é muito difícil precisar quantas safras ou horas o pneu agrícola terá de durabilidade, uma vez que cada operação tem suas peculiaridades”, explica o supervisor técnico-comercial do Grupo Hoff, Roni de Oliveira.

Ele ressalta que o valor de um pneu agrícola pode variar de acordo com sua construção (diagonal ou radial), modelo, medida e capacidade de carga. “Entretanto, uma questão muito importante e que, na grande maioria das vezes, passa despercebida, é que o custo só pode ser medido ao final de sua vida útil, somando-se ao valor de aquisição do pneu novo e o valor das recapagens empregadas. Todas essas variáveis devem ser divididas pelo número de horas trabalhadas, aí sim teremos o verdadeiro custo daquela marca ou modelo de pneu”.

No entanto, uma boa compra poderá aumentar o rendimento da máquina, minimizando assim custos como consumo de combustível e manutenção do equipamento e até do próprio pneu. “Nossos clientes buscam um pneu que lhes dê melhor tração, resistência a cortes e rachaduras, durabilidade, capacidade de carga, menor compactação do solo e melhor recapabilidade”, comenta Roni.

Tecnologia e alto desempenho para quem trabalha no campo

Com mais de 60 anos de história, o Grupo Hoff entende que agilidade, qualidade, desempenho e confiança são essenciais para quem trabalha no campo. Por isso, além da pronta entrega de pneus novos das marcas Bridgestone e Firestone, a empresa recapa pneus agrícolas e fora de estrada.

Com processos e componentes inovadores e certificados, a Hoff garante máximo desempenho de suas recapagens, entregando melhor custo-benefício para os clientes. Além disso, a Hoff é a única recapadora de pneus fora de estrada que possui laboratório próprio, garantindo assim a qualidade e rastreabilidade das matérias-primas empregadas no processo produtivo.

Por Alan Dick