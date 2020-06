Devocional

Devocional

Débora de Conto

debo@universo.univates.br

Já passaram de dois meses e o distanciamento social continua. A maioria das pessoas já recriou sua rotina secular e a vida continua. Mas a vida espiritual, como anda?

Muitos comportamentos são destrutivos na vida cristã, e o primeiro, é não ter intimidade com Deus. A Bíblia traz lições fortes sobre isso.

“A intimidade do SENHOR é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança” (Salmos 25:14).

Como percebemos nesse versículo, Deus não é íntimo de qualquer um. Ser íntimo de Deus é um privilégio daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. O grande problema de muitos atualmente é que veem a Deus não como alguém com quem devem interagir de forma pessoal, íntima, mas como uma espécie de gênio da lâmpada que é acionado apenas quando as coisas estão ruins. Um exemplo disso é esse momento que estamos passando. É claro que devemos pedir a Deus uma saída para esse problema (que atinge a todos!), mas não esquecer dEle quando tudo isso passar. Devemos buscar o “Deus das bênçãos”, e não as “bênçãos de Deus”, assim, estaremos fazendo por amor e não por interesse.

Deus não fez seus servos para o isolamento. Inclusive, o conceito bíblico de igreja do Novo Testamento não é um conceito unitário, mas de comunidade. Igreja é comunidade. Você, sozinho, não é a igreja de Cristo. Você é uma parte dela que, sozinho, não pode realizar a obra que Deus deseja para sua vida. Por isso, o isolamento da vida em comunidade é um grave mal para a vida de qualquer crente que deseja servir a Deus com plenitude. Não cultuar a Deus como de costume, na igreja cheia, faz falta na nossa rotina, por isso as lives e cultos online estão a todo vapor! Tão importante quanto estar juntos pessoalmente, é estar juntos em um mesmo propósito, mesmo que seja à distância. O maior benefício das redes sociais é a possibilidade de alcançar mais pessoas, independente do local, e também assim, espalhar a palavra de Deus.

Uma ideologia mundana afirma que os crentes não podem ficar doentes, não podem passar dificuldade, não podem errar. Até existe uma pregação muito bonita feita por aí, de que a vida cristã é somente bênçãos e maravilhas. Uma grande mentira! O sol nasce para todos, para os justos e injustos, a diferença está na forma em como passamos por cada momento da nossa vida, sendo gratos ou não.

Podemos reclamar, culpar a Deus e todo mundo pelo que esta acontecendo, ou podemos parar e pensar, agir e nos reinventar, orar a Deus por uma direção, ser gratos por quem Ele é, por nos permitir viver mais um dia. A fé de um cristão não se abala pelas circunstâncias a sua volta, e sim o fortalece e encoraja a clamar pela presença do Senhor. Amém!

“Louvai ao Senhor, porque é bom; pois a sua bondade dura para sempre” (I Crônicas 16:34).

Por Alan Dick