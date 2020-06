O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

Fernanda Drebes Baasch

Fisioterapeuta, acupunturista, instrutora de Pilates

Crefito 5: 134502-F

Vários futuristas internacionais dizem que o coronavírus funciona como um acelerador de futuros. A pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade, para que as empresas e os indivíduos sejam mais responsáveis do ponto de vista social.

O Google Trend tem mostrado, dia após dia, o aumento de determinadas pesquisas. Alguns exemplos são os aparelhos para se exercitar em casa: na terceira semana da quarentena, a partir de 28 de março, mais que triplicou a busca por termos relacionados a equipamentos de ginástica e musculação domésticos (alta de 212%) e tapete fitness (alta de 291%). Além disso, produtos como bicicleta ergométrica e esteira também viram as buscas dobrar. Na primeira semana da quarentena esses itens já haviam começado a ver altas de dois dígitos, muitos acima de 40%. Mas o crescimento mais forte veio após um período mais longo de confinamento.

Outra pesquisa no mesmo site, foi alongamento para lombar, que teve uma alta de mais de 250% e, entre os dias 19 e 25 abril, ocorreu um aumento na pesquisa de “o que é bom para dor de coluna”.

A fisioterapia entra com um papel fundamental nesta quarentena. Além dos fisioterapeutas na linha de frente das UTI’s e internações covid-19, temos muitos profissionais atuando nas dores que a má postura do ficar em casa tem trazido para a sociedade.

Um dos ramos é a Fisioterapia Ergonômica, onde o profissional é capaz de ajudar a organizar o “home office”. Manter ombros e quadris alinhados, joelhos discretamente abaixo do quadril, pés apoiados no solo ou em descanso para os pés. É importante que o punho fique numa posição neutra, ou seja, sem dobrar, além de haver um encosto adaptado à curvatura da coluna e um descanso de braço na altura do cotovelo. A cadeira, aqui, é de suma importância… Se você for ficar muito tempo em casa, vale a pena investir numa cadeira adequada para seu posto de trabalho.

Já a fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia irá trabalhar com recursos de eletrotermofototerapia para alívio das dores, sejam elas na lombar como na região da coluna torácica e cervical.

Para aqueles que querem inserir atividades físicas, o pilates vem sendo um ótimo aliado para as dores de coluna. Os exercícios irão contribuir com alongamentos e exercícios para reforçar a musculatura para sustentar as posturas por mais tempo. Em poucas sessões, você sentirá diferença no seu corpo.

A acupuntura tem ação local e sistêmica, promovendo analgesia e relaxamento muscular e combatendo a inflamação, e em algumas poucas sessões pode ajudar melhorando o quadro de dor e contraturas musculares. A acupuntura modula a liberação de neurotransmissores e hormônios neurais, liberando opióides endógenos, não apenas aliviando a dor, mas também harmonizando os distúrbios físicos e psicológicos provocados pela quarentena. É um método seguro inclusive para idosos e gestantes.

Por Alan Dick