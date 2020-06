Obras

Em Pouso Novo, teve continuidade, no decorrer desta semana, a obra de asfalto numa extensão de 415 metros no trecho de acesso da BR-386 até na Escola de Picada Taquari. A execução é de responsabilidade da empresa Orso & Benedetti Ltda, com sede em Passo Fundo, com previsão de investimento de R$ 246,7 mil. O projeto terá duas pistas num total de 2.178m² de pavimentação. A obra será executada com recursos próprios do município, a partir de verba recebida do Pré-sal ainda em dezembro de 2019. O projeto encontra-se na fase de infraestrutura. A conclusão está prevista num período entre 60 e 90 dias.

Por Alan Dick