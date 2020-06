Inverno

Achegada do inverno, associada ao maior período das pessoas em suas casas e novidades no mercado da bebida estão fazendo com que os consumidores optem pelo produto. De olho neste momento, a Vinícola Aurora relançou os rótulos da linha Marcus James com nova roupagem

Os dias frios chegando, mais tempo em casa em função das medidas de distanciamento social e a facilidade no acesso a produtos tanto no supermercado mais próximo como no e-commerce são um convite para uma taça de vinho, no conforto do lar.

Aliado a isso, novidades no mercado são um incentivo a mais para que as pessoas incluam nas suas cestas e carrinhos algumas garrafas de vinho.

É com olhos neste momento na vida das famílias que a Vinícola Aurora traz uma cara nova para uma das marcas de vinhos mais conhecidas no Brasil. Trata-se do Marcus James Reservado, voltada exclusivamente para a venda em supermercados, mercearias e mercados, nas variedades de vinhos finos tintos Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Pinotage, Pinot Noir e brancos Chardonnay e Riesling.

Desde 1986 no portfólio da maior cooperativa vinícola do Brasil, os rótulos desta linha somam 89 medalhas em importantes concursos do Brasil e do mundo, incluindo premiações em certames na França, Inglaterra e Argentina. Em 2019, a Marcus James apareceu entre as 10 marcas mais lembradas do Brasil na categoria vinhos pela empresa de pesquisa e marketing Wine Intelligence.

O diretor superintendente da Vinícola Aurora, Hermínio Ficagna, destaca que os vinhos Marcus James estão entre os produtos da cooperativa que têm contribuído para a ampliação de mercado e incremento nas vendas de março a maio deste ano.

“Essa repaginação da linha Marcus James vem na esteira de um aumento de 35% na venda de vinhos. São produtos que se destacam por serem competitivos, com boa diversidade de variedades e com opções que agradam os mais diferentes públicos”, resume.

O gerente de marketing da Vinícola Aurora, Rodrigo Valério, justifica a mudança na linha Marcus James como uma forma de atender à crescente demanda do mercado brasileiro por vinhos mais leves, com uma rotulagem mais moderna e trazendo a palavra Reservado, uma das denominações que foram incorporadas pela legislação aos vinhos nacionais.

“Os vinhos Marcus James Reservado são jovens, frutados, com pouca ou nenhuma madeira e se adequam perfeitamente ao paladar do brasileiro. A opção pela mudança foi uma oportunidade que tivemos de atender a atualização desta denominação olhando para o nosso portfólio e relançando esta linha já consagrada, com uma apresentação mais moderna, mais direta e mais atual”, explica.

Sommelier dá dicas de harmonização com Marcus James Reservado

A jovialidade e diversidade dos vinhos Marcus James Reservado podem ser comprovadas na taça e em inúmeras possibilidades de harmonização. A sommelière Renata Guidoti cita dois rótulos da linha que costumam estar na preferência de consumidores durante o inverno.

“Tanto o Cabernet Sauvignon como o Tannat são vinhos com boa estrutura que combinam com carnes vermelhas, como picanha grelhada, por exemplo”, afirma.

Considerada por muitos especialistas como uma das uvas emblemáticas da Serra Gaúcha, a Merlot se apresenta no Marcus James Reservado como uma ótima opção para harmonizações com carnes de aves, risotos de aspargos e ainda com queijos de intensidade média, como o provolone.

Já para os apreciadores de tintos mais leves, a dica sommelière são o Pinot Noir e o Pinotage. “São vinhos bastantes versáteis que podem acompanhar desde pratos como salmão ensopado até sopa de capeletti, de filé ao molho madeira a moqueca capixaba”, resume.

“Para quem não abre mãos dos vinhos brancos mesmo com temperaturas mais baixas, tanto o Chardonnay como o Riesling da linha Marcus James Reservado combinam, e muito, com queijos frescos, carnes brancas, massas e peixes com molhos leves”, aconselha Renata.

Novo rótulo

O novo rótulo traz a distinção Top 10 da pesquisa Global Wine Power Brand, da Wine Intelligence, e mantém as cores dos atuais selos da linha Marcus James. Para atender à diversidade do público, a linha repaginada permanece com opções de vinhos seco (Tannat), meio seco (Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Pinotage e Chardonnay) e suave (Riesling). Também estão disponíveis em embalagem bag in box de três litros, nas variedades Merlot e Chardonnay, ambos meio secos.

“É importante destacar, além da variedade de rótulos, o custo benefício desta linha que faz com que se mantenha no mercado por tantos anos, agora com uma apresentação mais moderna”, reforça o gerente de marketing Rodrigo Valério.

A linha Marcus James Reservado está entre as 13 marcas da Vinícola Aurora, compondo os 220 itens do portfólio da empresa, e é vendida em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A Vinícola Aurora conta com a dedicação de 1,1 mil famílias associadas, em 11 municípios da Serra Gaúcha, e o engajamento de 500 funcionários divididos em três unidades em Bento Gonçalves e uma em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul.

Suco de uva é aliado ao sistema imunológico

Em meio à pandemia do coronavírus e com a proximidade do inverno, que deixa as pessoas mais suscetíveis a doenças respiratórias, estar com o sistema imunológico em pleno funcionamento é fundamental para diminuir a incidência de enfermidades. E o suco de uva, além de ser saboroso e altamente nutritivo, auxilia numa dieta saudável, é importante aliado à imunidade, faz bem ao coração e diminui os riscos de aparecimento de diversas enfermidades, como o câncer e as doenças neurodegenerativas. Elaborada com uva e nada mais, a bebida é rica em resveratrol e polifenóis – responsáveis por ativos anti-inflamatório e antimicrobiano –, além de possuir altas concentrações de vitaminas. Não é por acaso que a uva é considerada a “superfruta da saúde”, com seus inúmeros benefícios comprovados cientificamente em estudos pelo mundo todo.

Por Alan Dick