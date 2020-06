Especial

Mais de 750 eletroeletrônicos foram descartados na 34ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio, realizada na manhã do último sábado, 20, na Rua de Eventos. Como nas outras edições, os destaques ficaram por conta dos televisores – 146, celulares – 110, DVD, vídeo cassete e receptor – 58, rádios – 57, controles de TV – 46, entre outras dezenas de variedades. Além dos eletroeletrônicos, foram recolhidos mais de mil quilos de vidros e garrafas, 350 quilos de papel, papelão, jornais, livros, plásticos e garrafas pet, 860 lâmpadas fluorescentes, três quilos de medicamentos vencidos, 30 quilos de pilhas e baterias e 174 litros de óleo de cozinha. A próxima edição está agendada para 15 de agosto. Antes disso, a comunidade pode fazer o descarte ambientalmente correto nos ecopontos fixos instalados nas subprefeituras dos distritos de Arroio Grande, Forqueta e Palmas e no Departamento de Serviços Urbanos, no Centro.

Em 34 edições, foram recolhidos cerca de 23 mil eletroeletrônicos, incluindo mais de 3.550 celulares e 3.670 televisores. Além disso, mais de nove toneladas de vidros e garrafas e nove toneladas de papel, papelão e garrafas pet. O programa Nossa Cidade, Meu Lar foi o vencedor do prêmio Gestor Público Especial em 2019, entre 147 projetos inscritos do Estado.

