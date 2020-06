O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

O Hospital Estrela tem uma novidade que impactará diretamente na população do Vale do Taquari. É a ampliação dos serviços de cirurgia pediátrica. A instituição já contava com a especialidade, mas, apenas em ortopedia e otorrinolaringologia. A partir de agora, o hospital intensificará também nas áreas como os sistemas digestivo, respiratório, geniturinário, vascular, patologias abdominais, urológicas.

A especialidade, que já contava com o Dr. Alain Viegas Detobel, ganhou reforço com a chegada da cirurgiã pediátrica Dra. Carla Bruxel. A atuação desses profissionais pode se dar antes mesmo do bebê nascer, nas cirurgias intrauterinas, mas, principalmente logo após nascimento até o início da puberdade. De fevereiro a maio, foram realizados 14 procedimentos cirúrgicos e 24 consultas.

“A partir de agora, cirurgias de menor complexidade como hérnias inguinais, hérnias umbilicais, testículos não descidos, fimose e outros procedimentos, podem ser realizados no HE, não mais necessitando de deslocamento para os grandes serviços da Capital. Isso permite que o paciente e sua família tenham um atendimento e um acompanhamento mais individualizado e uma resolução mais breve das demandas cirúrgicas” destaca a médica.

O HE possui o AGAR, Ambulatório de Gestantes de Alto Risco, o que faz com que a UTI Neonatal possa apresentar um número maior de bebês que necessitem de procedimentos cirúrgicos. Cirurgias como de hérnia inguinal, de umbigo, as más formações de trato gastrointestinal, deformidades da parte intestinal, respiratória, defeito de fechamento de parede abdominal, alterações pulmonares e ventilatórias, são algumas das intervenções feitas pelo cirurgião pediátrico, que mudam vidas e que, agora, estão acessíveis no Hospital Estrela.

“Temos um leque de novos procedimentos no hospital. É muito importante que tenhamos a possibilidade de uma cirurgia pediátrica em nossa instituição. Aqui, no Estrela, nós temos uma UTI Neonatal, com bebês prematuros que necessitam de muitos cuidados. É mais agilidade no atendimento, mais facilidade para o tratamento. É um ganho grandioso para a comunidade, papais, mamães e bebês”, declara a gerente assistencial do HE, enfermeira Graciela Scherer.

A pediatria do HE é referência em atendimento do SUS para cinco municípios da região: Estrela, Colinas, Imigrante, Westfalia e Fazenda Vilanova. Já nos convênios, o atendimento é válido para toda a região, independente do município. Os procedimentos cirúrgicos são realizados apenas via convênio.

Por Alan Dick