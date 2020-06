Inverno

A hidratação é um dos passos mais importantes na rotina de cuidados da pele. É ela que ajuda a equilibrar a quantidade de água adequada em nosso corpo e na nossa pele, deixando-a com a aparência mais saudável e bonita. Ela é importante para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas.

A hidratação diária é fundamental para o bom funcionamento do organismo e, para essa reposição ser bem-sucedida, é necessária a ingestão de líquidos de, em média, 2 a 2,5 litros, uso de hidratantes e uma alimentação saudável, rica em vitaminas e antioxidantes, alimentos como: legumes, hortaliças, frutas, castanhas, nozes e amêndoas, ou seja, alimentos ricos em vitamina E, vitamina C, selênio, flavonoides e polifenóis como o resveratrol.

Quando a pele está hidratada, ela possui aspecto saudável, jovial e firme. Em casos de desidratação, a pele fica áspera, opaca e sem vida, com descamação, ressaltando rugas e linhas de expressão. Algumas doenças de pele podem desencadear por causa do ressecamento, como a dermatite seborreica, dermatite atópica, psoríase e eictiose.

Em época de frio, o banho quente parece inevitável, mas precisa ser evitado em altas temperaturas, pois a água muito quente retira parte da barreira protetora, causando a desidratação, provocando ressecamento, coceiras e podendo desencadear dermatites. Para saber se a água está morna, basta testar na pele do pulso, se estiver agradável e não pelando, pode entrar. A duração do banho também deve ser observada, o ideal é de 5 a 10 min.

Caso não for possível evitar a água quente, se faz necessário o uso de sabonetes suaves e umectantes, indicados para peles sensíveis, e não deixar de hidratar imediatamente após o banho, pois a pele estará com os poros dilatados facilitando a penetração do hidrante, diminuindo assim o prejuízo da água quente.

Evite usar hidrantes muito perfumados no corpo, pois podem provocar alergia com o tempo de uso.

Prefira os hidratantes que contenham ativos de alta performance, como macadâmia, óleo de avelã e de uva, manteigas, alantoína, pantenol , ceramidas, ácido hialurônico, gluconolactona, extrato de aloe vera e de aveia, entre outros.

Uma pele hidratada é sinônimo de pele saudável, uma vez que o equilíbrio de água é fundamental para manter o bom funcionamento de todas as células, em todas as camadas da pele. Esta pele é muito menos vulnerável às agressões externas, enquanto que uma pele seca está relacionada à diversas alterações e patologias dermatológicas.

Por Alan Dick