Inverno

O Galeto Solidário realizado no sábado, dia 13, pelo CTG Querência do Arroio do Meio movimentou a venda de 800 cartões. Cada unidade estava composta de seis pedaços de galeto e 12 fatias de polenta pelo valor de R$ 20. O atendimento foi feito pelo sistema drive thru (retirada) no Galpão do CTG, durante o período do meio-dia, com autorização da Administração Municipal, através da secretaria da Saúde, com cumprimento de medidas de higiene e distanciamento social conforme o recomendado no período da pandemia. Parte do lucro da promoção será revertida em favor do Hospital São José, para ser investida na construção e instalação da UTI. O patrão Clécio Schwartzer disse que o evento foi um sucesso total, revelando o comprometimento da comunidade com o CTG e com a causa social.

Por Alan Dick