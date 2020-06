Geral

O CTG Querência do Arroio do Meio promove no sábado, dia 13, um galeto solidário com seis pedaços de galeto e 12 fatias de polenta, pelo valor de R$ 20. A retirada será feita pelo sistema Drive Thru no Galpão do CTG, entre as 11h30min e as 13h. As pessoas interessadas podem fazer sua reserva com os integrantes da patronagem e das invernadas artística e campeira. Os organizadores comunicam que parte do valor arrecadado será destinado para o Hospital São José de Arroio do Meio.

Por Alan Dick