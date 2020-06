Inverno

Embora a previsão para este inverno seja de menos frio do que em 2019, a estação chega fazendo todos buscarem calor e abrigo. Quem tem cães ou gatos deve sempre ter atenção nesta época, pois os peludos precisam de cuidados. Um pet saudável vive mais e é mais feliz. Confira abaixo as dicas que o AT traz para mantê-los quentinhos e com boa saúde no inverno:

Reforce os agasalhos

Vestir agasalhos ajuda a proteger do frio e a manter o animal mais quentinho. O mundo da roupa animal é variado, permitindo-lhe escolher o tipo de modelo e cor que mais se adequar aos seus gostos e à personalidade do seu animal.

Evite a chuva

Evite andar com o seu bichinho pela rua em dias chuvosos e, se for mesmo preciso, proteja-o com uma capa impermeável. Andar na chuva não é agradável para a saúde de ninguém. Procure também que os momentos de passeio sejam em horas de menos frio.

Um lugar bem quentinho

Dormir em lugares quentinhos faz bem para saúde do seu animal. Prepare para seu cão ou gato um espaço quente e confortável. Se ele precisa ficar na área de fora da residência, garanta para ele um lugar coberto, o mais abrigado do frio possível. Os cobertores e mantas são um acessório fantástico para auxiliar a aconchegar e a proteger o animal do frio.

Tenha cuidados com o pelo do pet

Escovar o pelo de seu cão ou gato não só o deixa mais bonito como também garante a saúde dele. O pelo funciona como uma camada de proteção contra o frio e a chuva. Evite tosar o seu animal nas épocas de maior frio e escove o pelo de forma regular para evitar nós.

Visitas regulares ao veterinário

Ir ao veterinário de forma regular vai permitir ter a certeza de que o seu animal tem as vacinas todas em dia e que não tem nenhum problema de saúde que possa vir a piorar com o frio. O seu veterinário poderá, igualmente, aconselhá-lo nos melhores cuidados para proteger seu pet do frio.

Proteja a gaiola dos pássaros

As temperaturas baixas também exigem cuidados redobrados com estes animais. No frio, as aves têm tendência a permanecer no fundo da gaiola. Para evitar esta situação, garanta que a gaiola se encontre num lugar protegido do frio e, especialmente, de correntes de ar. As doenças mais comuns nos pássaros, quando sujeitos a temperaturas baixas e/ou correntes de ar, são as respiratórias. Ao mínimo sintoma, deve-se consultar um veterinário.

Por Alan Dick