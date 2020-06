Inverno

A programação do dia 11 de julho está garantida pelo Rotary Club de Arroio do Meio e unirá solidariedade, boa comida e boa música. A 1ª Feijoada Solidária em prol dos projetos do clube e da UTI do Hospital São José já está com seus cartões à venda, junto aos membros do clube e também na Farmácia Karisfarma, por R$ 40. No cardápio, um litro de feijoada, mais farofa, couve e laranja.

A retirada poderá ser feita das 17h30 às 19h30, no Salão Rui Barbosa, obedecendo às regras de higiene e sem aglomerações. Para saborear ao prato, na mesma noite, às 20h, ocorre live com a banda Barbarella, que está com nova formação. Durante a live haverá sorteio de vários prêmios pelos números dos cartões vendidos.

Por Alan Dick