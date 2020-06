Carta Branca

Pode parecer que nada é mais poderoso do que o coronavírus ou que a barulheira de Brasília. Mas é engano. Se você pensar para bem, verá que o tema do envelhecimento é ainda mais grave.

O envelhecimento é um processo que nos acompanha durante a vida toda, independentemente da onda e dos ventos políticos. Envelhecer não é um desassossego reservado para os velhos.

Viver é envelhecer. Começamos a envelhecer no dia em que nascemos. Mas no século XXI, este tema está atravancado por confusões.

Nunca, como agora, foi tão grande o número de velhos. Nunca, como agora, foi tão rápido o aumento da expectativa de vida. Em vez de nos darmos por satisfeitos, temos nos atirado ao projeto de permanecer jovens para sempre e de avançar em idade… sem ficarmos velhos.

§§§

Alguns dizem que não têm nada contra envelhecer já que ninguém descobriu uma forma melhor de não morrer jovem…

Bom. Cícero, o filósofo romano, escreveu sobre a velhice algumas décadas antes do nascimento de Cristo – mostrando como o interesse pelo tema sempre existiu. Seu livro “De senectude” é uma obra insuperável. Naquela altura, a observação do mundo levava Cícero a afirmar que as pessoas que não conseguem encontrar dentro de si os recursos para uma vida boa e feliz acham a vida angustiante, qualquer que seja a idade que tenham.

Isto leva à conclusão que lidar bem com o envelhecimento envolve aceitar as perdas que estão associadas com o andar dos anos, tais como a morte de amigos e de familiares, para além da constatação da finitude. Aceitar não é simples. Ninguém gosta. Ninguém fica indiferente ao aumento das próprias limitações. Mas não existe outra opção realista.

Lidar bem com o envelhecimento tem a ver com renovar em vez de teimar nas antigas certezas. Vê só, envelhecer pode ser a oportunidade de ir se livrando das ideias que foram importantes em alguma fase da vida e que ficaram inadequadas. Pode ser o tempo para mudar as prioridades. Dar menos atenção para as conquistas externas e investir mais em satisfações internas, por exemplo. Reconhecer que vale mais acertar as contas conosco mesmo do que prestar contas para os outros.

§§§

A velhice dá chance para o amadurecimento das nossas melhores qualidades. Ninguém consegue carteirinha de sábio aos dezessete anos. Por outro lado, a sabedoria é quase natural na velhice. “Você não deveria ter ficado velho sem ter ficado sábio!” – é a acusação que se faz ao Rei Lear, na tragédia de Sheakespeare.

Por fim, se alguém acha que os velhos rabugentos são a prova de que velhice é ruim, deveria observar melhor. Estes chatos foram chatos o tempo todo, os outros é que, talvez, não tenham notado antes…

Por Alan Dick