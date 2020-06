O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A saudade é tanta em ver novamente os corredores, salas e pátio repletos da alegria e da vontade de aprender dos estudantes, que a Emef João Beda Körbes, Arroio do Meio, se prepara com surpresas para recebe-los, quando as aulas forem retomadas. No pátio, brincadeiras populares foram pintadas e esperam pelos pequenos pezinhos para se divertir. Na biblioteca da escola, outra surpresa, uma pintura temática que cobre teto e paredes, propondo uma viagem ao mundo da imaginação.

Conforme a diretora, Maria Zanatta Bonni, as artes têm um papel muito importante na formação integral do aluno, já que são capazes de transformar o estudante por meio da magia, da fantasia, da descoberta e da aventura, possibilitando o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade desde os primeiros anos de vida da criança. “Pensando nisso, nós da equipe diretiva e professores dos anos iniciais e educação infantil, trocamos ideias e conversamos com o professor de arte da nossa escola, Diego, sobre a possibilidade de deixa-la com mais leveza, alegria e encantamento. Além da biblioteca, nosso pátio está com mais opções para alegrar os tão esperados recreios. Estamos projetando, com muito carinho, mais novidades para o retorno dos nossos estudantes. Estamos com muitas saudades de todos”, declara.

Os responsáveis pelas pinturas são o professor de artes, Diego Schmitz e sua esposa, Carla Gisele Correa Silveira. “Comecei este ano na João Beda. Sempre fiz trabalhos assim em outras escolas onde trabalhei. Por eu ter tido o convite de fazer algumas intervenções lá, não pensei duas vezes. Então convidei a Gisele, que também será professora de artes e que tem um trabalho artístico muito bom. Sempre trabalhamos em parceria”, explica o professor.

Ele revela que assim como todos os educadores, teve todo seu planejamento para o semestre pego de surpresa devido à pandemia e à quarentena. “Eu tinha planos de fazer várias coisas durante o ano, a pandemia bagunçou tudo. Antes dela fiz um mural na entrada da biblioteca, aí veio a quarentena e a escola solicitou a pintura de atividades no chão do pátio, fizemos e aí já vieram outros convites,” conta.

Por Alan Dick