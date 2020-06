Especial

Com o clima ameno e boa umidade no solo, a Emater/RS-Ascar recomenda o plantio de árvores frutíferas até a fase inicial do inverno. Nesta época, as plantas sofrem menos estresse para o início do enraizamento.

O técnico em agronomia, Elias de Marco reforça que a área do pomar já deve ser organizada, por meio do preparo do solo, adubação orgânica, incorporação de fibras (palha) e extração de vegetação indesejada. Devem ser providenciadas mudas em agropecuárias ou floriculturas. “Hoje não se indica mais a abertura de covas grandes, pois acabam trazendo comodidade excessiva às plantas e limitando o desenvolvimento da raiz em um único local.

O Ideal é um solo bem drenado e boa orientação solar, eliminando árvores com muita sombra”, explica. O custo médio por muda, varia entre R$ 10 e R$ 15, podendo ser mais elevado de acordo com a variedade. A distância entre plantas, varia de acordo com as espécies. Na implantação, o principal predador é a formiga.

Segundo Elias, é possível planejar um pomar que dê frutos durante as quatro estações do ano. Só em citros, dependendo da combinação das variedades, é possível colher frutos ao longo de nove meses. Para manter o pomar saudável é preciso fazer podas orientadas e controle de daninhas, como a erva de passarinho. Paralelamente ao cultivo de frutíferas, a Emater recomenda a introdução de hortas para a produção de outros alimentos, garantindo a segurança e soberania alimentar. “O ideal seria que famílias com áreas de terra ou pomares produzissem 72% dos alimentos que consomem. Além disso, convidar amigos para consumir e contemplar um pomar é uma atividade revigorante” destaca o técnico.

Espécies/Horas frio para superação da dormência das frutíferas

Pessegueiro: 100 a 1.250 (normalmente superior a 300 h)

Marmeleiro: 90 a 500

Cerejeira: 500 a 1.700

Ameixeira Europeia: 800 a 1.500

Ameixeira Japonesa: 100 a 1.500

Figueira: 90 a 350

Macieira: 200 a 1.700 (normalmente superior a 800)

Pereira: 200 a 1.400 (normalmente superior a 600)

Videira: 90 a 400 (normalmente superior a 200)

Espaçamento

A variação do espaçamento entre as frutíferas deve ser respeitado, pois as espécies têm necessidades diferentes.

Abacaxi: 0.4x 0.8m

Ameixa e Pêssego: 5x 4m

Banana: 3 x 3m

Caqui, Pera: 7x4m

Citrus: 6 x 3m

Figo: 2x 4m

Goiaba: 6x 5m

Maçã: 5x 4m

Kiwi: 5x5m

Uva: 2x 2,5m

Espécies, características e período do ano

Laranjeiras

Folha Murcha (suco e tardia): jan e fev.

Do Céu (sem acidez): mar e abr.

Bahia (umbigo cedo graúda): mai e jun.

Paulistana (sem semente, cedo, suco e in natura): mai, jun e jul.

Lanelate (umbigo sem semente): jul, ago, set, out.

Monteparnasto (umbigo, tardia e graúda): ago, set e out.

Valência (suco e tardia): set, out e nov

Bergamoteiras

Caí (média, acides, casca fina e solta): abr e mai.

Ponkan (sem acidez, casca grossa e solta): jun e jul.

Murcott (baixa acidez, casca fina e firme): ago e set.

Montenegrina (média acidez casca fina e solta): ago, set, out.

Limoeiros

Tahiti (bastante ácido e suculento): jan, fev, mar e abri.

Siciliano (aromático, casca média e pouca semente): abr, mar, maio, jun, jul e ago.

Limão Cravo (casca rugosa es solta, bastante semente): mar, abr, maio, jun, jul e ago.

Pessegueiros

Premier (polpa branca, caroço semi-aderente) 150h de frio, out.

Peach 1633 (polpa amarela, semi-aderente) 200 a 330h de frio, nov.

BR Kampai (Palpa branca, semiaderente 250h), nov.

Marli (polpa branca, semi-aderente 300h) dez.

Maciel (polpa amarela, aderente 300h) dez.

Dela Nona (polpa branca, solto 400h dez.

Chiripa (polpa branca, solto), 400/500h podridão: jan.

Frágil (polpa amarela, solta 500h) :jan

Ameixeiras

Methley (polpa vermelha, poliniza com a Santa Rosa): nov.

Santa Rosa (polpa amarela rosada, poliniza com a Meltley): dez.

Fortune (amarela rosada, poliniza com a Amarelinha e Reubenebell): dez.

Reubenebell (polpa amarela, poliniza com Amarelinha e Pluma Sete): jan.

Pluma 7 (polpa vermelha, poliniza com Amarelinha): jan.

Amarelinha (polpa amarela, poliniza com Reubenebell e Pluma Sete): fev.

Caquizeiro:

Kyoto (chocolate preto, consumir madura) março e abr.

Fuyu (chocolate branco sem tanino) abril e maio.

Figueiras:

Roxo de Valinas (grande, mesa/indústria, tolera poda drástica) dez, jan, fev e mar.

Negrinho (pequeno, sementes, consumo figada) jan e fev.

Pingo de Mel (branco casca fina consumo e doces) jan e fev.

Videiras

Niagara Rosa: dez e jan.

Niagara Branca: dez e jan.

Bordo: jan.

Concord (francês): jan.

Rainha Itália: jan e fez

Rubi: jan e fev

Por Alan Dick