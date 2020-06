Dia dos Namorados

Viver um dia de cada vez, construir um relacionamento estruturado e saudável, aproveitando todos os momentos com muita intensidade, mantendo o foco nas coisas boas da vida, é o que quer o casal Josiano Rodrigo Schwarzer, 32 anos, morador de Rui Barbosa, Arroio do Meio, e Marina Stefenon, 39 anos, de Guaporé.

Eles fazem sete anos de namoro neste mês e se completam, especialmente quando o assunto é pegar uma trilha ou a estrada. No dia em que se conheceram, numa festa em Lajeado, mal sabiam que o romance renderia muita quilometragem de aventura, seja na motocicleta de trilha ou estradeira, no quadriciclo, gaiola caminhonete 4×4 ou a pé, desbravando os vales, os pampas, praias e a América Latina.

Profissionalmente Josiano atua como vendedor na Latifrios de Bela Vista, Arroio do Meio, e Marina é gerente de produção da Sulmaq de Guaporé. Confira a entrevista:

AT – O que vocês gostam de fazer juntos?

Josiano e Marina – Viajar é o que mais gostamos de fazer, conhecer novos lugares e fazer boas e verdadeiras amizades. Apreciar a natureza, explorar novos lugares como cachoeiras, trilhas, praias, cidades históricas, enfim, tudo o que nos agrega conhecimento e paz interior.

AT – Quais aventuras vocês já fizeram?

Josiano e Marina – Nestes sete anos fizemos muitas aventuras, afinal é isso que nos move e nos estimula. Em especial, em nossa última viagem em janeiro 2020, percorremos seis mil quilômetros de moto, pela Argentina, Chile e Uruguai. Conhecemos parte da Cordilheira dos Andes, passamos por estradas, lagos e paisagens exuberantes. Passamos pelo Aconcágua, Los Caracoles e Passo de Águas Negras, chegando a mais de 4,7 mil metros de altitude. Foram 11 dias de muito conhecimento, diversão e adrenalina.

AT – Quais os próximos planos de vocês?

Josiano e Marina – Estamos planejando mais uma viagem de moto para janeiro de 2021, onde pretendemos passar pelo Deserto do Atacama no Chile, Salar de Uyuni (maior deserto de sal do mundo) nos Andes, na Bolívia, retornando pela Ruta 1 na costa do Oceano Pacífico.

AT – O que mais apreciam um no outro?

Josiano e Marina – Nossa energia positiva, por sempre querer estar em movimento, o espírito aventureiro, o companheirismo e o respeito mútuo.

AT – O que vão fazer no Dia dos Namorados?

Josiano e Marina – Tínhamos planejado uma viagem para o Paraná, porém, devido ao vírus, vamos ficar por aqui mesmo.

AT – Quais os planos para a relação?

Josiano e Marina – Viver um dia de cada vez, construindo um relacionamento estruturado e saudável, aproveitando todos os momentos com muita intensidade, focando nas coisas boas da vida.

Por Alan Dick