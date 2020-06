Inverno

A estação mais fria do ano já está batendo na porta, mas ela não precisa tomar conta de sua casa. Com um pouco de criatividade é possível deixar o ambiente mais aconchegante, charmoso e quente, tornando o inverno uma época muito mais gostosa para se curtir em casa. A estação é um convite para revestir a casa e descobrir como pode ser bom estar no conforto do lar. Mais do que bonitos, os cômodos da casa precisam oferecer a sensação de bem-estar para moradores e visitantes.

Uma boa dica é investir em fontes de aquecimento, como fogão a lenha, lareira ou calefator. Mas para quem não tem essa possibilidade em função do espaço ou da chaminé, há outras opções, como as lareiras ecológicas ou aquecedores, que além de aquecer deixam o ambiente muito bonito.

O piso merece uma atenção especial, ainda mais se for cerâmico ou porcelanato. Um tapete quentinho oferece um excelente conforto térmico e ainda compõe o visual do ambiente. As lojas oferecem uma infinidade de opções de cores, tamanhos, materiais e espessuras. Nem sempre um tapete requer um grande investimento. Às vezes custa muito menos do que se imagina, trazendo um ótimo custo-benefício, seja na sala, no dormitório, na cozinha ou no banheiro.

O sofá e as poltronas tendem a ser os locais mais “frequentados” da estação, já que o clima automaticamente impõe menos saídas externas. Que tal apostar em mantas e almofadas quentes e coloridas? Vale brincar com cores, tecidos e texturas. As mantas estilo tricô sempre são uma boa pedida e enriquecem todos os cômodos.

Cortinas e persianas também são itens indispensáveis para driblar o inverno. Além de minimizarem o vento, ajudam a compor aquela decoração cheia de vida e que convida a pessoa a ficar no ambiente. A passagem da luz solar, vai ser determinada pela escolha do material ou do tecido e pode variar de acordo com o cômodo.

Por Alan Dick